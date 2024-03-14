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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль поставил «Хезболле» ультиматум и пригрозил сокрушительным ударом

Советник Нетаньяху: армия Израиля готовит «сокрушительный удар» по «Хезболле»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Израиль призывает ливанскую «Хезболлу» прекратить обстрелы и отвести войска от границы за следующие несколько дней, сообщили в офисе израильского премьера. В противном случае ЦАХАЛ нанесет «сокрушительный удар» по группировке
Граница&nbsp;между Израилем и Ливаном
Граница между Израилем и Ливаном (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Израиль выдвинул ультиматум ливанской шиитской группировке «Хезболла», пригрозив «сокрушительным ударом» в случае продолжения обстрелов. С таким заявлением выступил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, видео его брифинга размещено в русскоязычном телеграм-канале израильского правительства.

Советник сообщил, что подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дислоцированные на севере страны, завершили соответствующие приготовления. «Если в ближайшие дни боевики не прекратят обстрелы и не покинут свои позиции до реки Литани, Израиль готов применить силу, чтобы вернуть покой нашим северным границам, а наших граждан — домой», — заявил Гендельман.

Израиль неоднократно призывал «Хезболлу» отвести свои формирования на юг от реки Литани в соответствии с резолюцией ООН № 1701, принятой для прекращения войны в Ливане 2006 года. Документ также предусматривал разоружение группировки.

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Фото:Amir Cohen / Reuters

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после атаки ХАМАС 7 октября. На протяжении пяти месяцев с того дня «Хезболла» производит ракетные обстрелы северных районов Израиля; ЦАХАЛ наносит ответные удары как вблизи границы, так и в последние недели вглубь территории Ливана. 12 марта «Хезболла» выпустила по северу Израиля около 100 ракет — самое больше число с начала войны, отмечает The Wall Street Journal. Из-за продолжающихся боевых действий около 100 тыс. жителей приграничных регионов Израиля эвакуированы.

В феврале Франция направила правительству Ливана двухстраничный проект соглашения о прекращении боевых действий между Израилем и «Хезболлой». Документ, в частности, предусматривал отвод сил ливанской группировки, включая формирования «Радван», на 10 км от границы и демонтаж всех военных сооружений близ нее. На заключительном этапе перемирия Париж предложил провести делимитацию сухопутной границы при поддержке миротворцев ООН и создать между ней и рекой Литани зону, свободную от негосударственных вооруженных группировок.

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Фото:Ronen Zvulun / File Photo / Reuters

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Посреднические усилия также предпринимают Соединенные Штаты. По данным WSJ, спецпосланник американского президента Амос Хохштейн на минувшей неделе посетил с этой целью Бейрут. Однако «Хезболла» заявила, что не прекратит обстрелы до тех пор, пока не будет достигнуто перемирие в секторе Газа.

В декабре 2023 года глава израильского совета безопасности Цахи Ханегби допустил, что после завершения боевых действий в секторе Газа ЦАХАЛ придется начать войну с «Хезболлой». Он уточнил, что особую тревогу израильского правительства вызывает элитное подразделение группировки — «Радван», способное «в считанные секунды» пересечь северную границу Израиля и совершить атаку по тому же сценарию, что и ХАМАС 7 октября. «Мы больше не можем мириться с невыполнением резолюции № 1701», — заявил чиновник.

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль Хезболла Ливан ХАМАС палестино-израильский конфликт
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