WSJ узнала, что у боевиков ХАМАС были подробные схемы военных баз Израиля

О захвате боевиками ХАМАС пограничных постов и одной из военных баз Израиля близ границы с сектором Газ стало известно 7 октября. WSJ пишет, что у убитых боевиков были найдены подробные планы военных баз и близлежащих городов

Фото: Amir Cohen / Reuters

У боевиков палестинского движения ХАМАС, которые 7 октября проникли из сектора Газа на территорию Израиля, были подробные карты городов и военных баз, а также детальная информация о «слабых местах израильской бронетехники». Об этом сообщает The Wall Street Journal, которой удалось ознакомиться с документами, найденными в вещах убитых боевиков.

Как отмечает газета, обнаруженные документы, написанные на арабском языке, указывают на высокую степень планирования нападения и серьезные масштабы сбора ХАМАС разведывательных данных. «Они точно знали, что будет их целями. Никакие предыдущие действия ХАМАС и близко не приближались к такому уровню планирования», — считает бывший сотрудник израильской разведки Майкл Мильштейн.

Так, в одном из документов под грифом «совершенно секретно» и датированном 15 июня 2023 года содержится план проникновения в кибуц Мефальсим. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки кибуца. Они сопровождались информацией о том, что в нем проживает примерно 1 тыс. гражданских лиц, которых охраняют добровольные силы безопасности, а также сведениями о том, что расположенные поблизости от Мефальсима израильские силы смогут прибыть «в течение 3-5 минут».

Членам штурмовой группы ХАМАС было поручено пробивать бреши в ограждении, а остальным — вести «артиллерийский» огонь, говорится в документе. По плану, после проникновения в кибуц боевики должны были взять заложников «для переговоров», пишет WSJ.

На еще одном документе, обнаруженным на юге Израиля, были указаны местоположения и названия на арабском языке городов вблизи сектора Газа, подвергшихся нападению боевиков, в том числе Эйн-Хашлоша и Кисуфим, а также пунктирная красная линия и пометка «путь северного взвода». Кроме этого, по данным WSJ, был найден документ, посвященный «слабым местам» основного боевого танка израильской армии «Меркава» и рекомендации по его уничтожению.

Движение ХАМАС атаковало Израиль 7 октября: по территории страны было выпущено несколько тысяч ракет, а боевики ХАМАС зашли в приграничные районы Израиля, захватили несколько пограничных постов и военную базу, а также начали захватывать заложников и уводить их в сектор Газа. Глава МИД Израиля Эли Коэн 9 октября сообщал, что более 100 человек были взяты в заложники боевиками.

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После вторжения боевиков Израиль объявил ХАМАС войну, ввел режим чрезвычайного положения и призвал около 300 тыс. резервистов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «превратить в руины» все места, где находится ХАМАС «в этом городе зла», а также призвал жителей сектора Газа немедленно его покинуть.

По последним данным, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 1,4 тыс. человек, свыше 6,2 тыс. получили ранения. В результате атак ХАМАС в Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс. Среди жертв есть иностранные граждане, в том числе четверо россиян.