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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Лидер демократов в сенате США призвал к выборам, чтобы сменить Нетаньяху

Лидер демократов в сенате США Шумер призвал сменить премьера Израиля Нетаньяху
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Нетаньяху следует сместить с поста премьера на выборах, поскольку он «ослабил политическую и моральную основу Израиля», что грозит стране потерей поддержки во всем мире, в том числе в США, заявил лидер демократов в сенате Шумер

В Израиле необходимо провести выборы, чтобы сместить премьер-министра Биньямина Нетаньяху, поскольку он «ослабил политическую и моральную основу Израиля» и был «слишком готов мириться с жертвами среди гражданского населения в Газе», заявил лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер.

В выступлении в сенате он отметил, что позиция Нетаньяху приводит к тому, что поддержка Израиля во всем мире приближается к «историческому минимуму». Если правящая коалиция во главе с партией «Ликуд», возглавляемая Нетаньяху, останется у власти после того, как окончится война с палестинским исламистским движением ХАМАС, и продолжит «опасную и подстрекательскую политику», это может поставить под угрозу и поддержку Тель-Авива Вашингтоном, считает сенатор.

«У Соединенных Штатов не будет иного выбора, кроме как играть более активную роль в формировании политики Израиля, используя наши рычаги влияния для изменения нынешнего курса», — сказал Шумер (цитата по Financial Times).

Несколькими днями ранее президент США Джо Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю, настраивая остальной мир против страны. По словам американского лидера, премьер Израиля должен уделять больше внимания гибели мирного населения в результате предпринимаемых Тель-Авивом действий в секторе Газа. Нетаньяху ответил, что его политику поддерживает большинство израильтян, а Байден ошибается, говоря о вреде интересам Израиля.

На фоне этих заявлений 14 марта Госдеп США ввел санкции против трех израильтян и двух связанных с ними организаций, «причастных к подрыву стабильности» на Западном берегу реки Иордан (Палестинская автономия, контролируемая конкурирующим с ХАМАС движением ФАТХ). Bloomberg передает, что речь идет о двух израильских поселениях, которые использовались в качестве «баз для совершения нападений на палестинцев».

Это второй случай введения санкций против израильских поселенцев после того, как Байден наделил Госдеп полномочиями для введения ограничений против «ответственных за подрыв мира, безопасности и стабильности на Западном берегу». Тогда ведомство ввело санкции против четырех человек.

После нападения боевиков ХАМАС на южные регионы Израиля, когда погибли более 1,2 тыс. человек и были захвачены заложники, Тель-Авив ведет войну с группировкой в секторе Газа, проводя обстрелы и наземную операцию. По данным Минздрава региона, подконтрольного ХАМАС, в результате этих действий погибли более 25 тыс. человек.

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Лидер демократов в сенате США призвал к выборам, чтобы сменить Нетаньяху
Лидер демократов в сенате США призвал к выборам, чтобы сменить Нетаньяху

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Чарльз Шумер Биньямин Нетаньяху Выборы Израиль
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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