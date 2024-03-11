Почему Байден решил разорвать личные отношения с Нетаньяху

Война в секторе Газа привела к серьезным разногласиям между лидерами США и Израиля. Джо Байден даже взял курс на разрыв личных отношений с Биньямином Нетаньяху, утверждает Axios. Подробнее — в материале РБК

Фото: Dylan Martinez / Reuters

10 марта веб-ресурс Axios сообщил со ссылкой на американских официальных лиц, что риторика и действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в рамках продолжающегося конфликта в секторе Газа вынудили президента США Джо Байдена пойти на «сложный маневр» — взять курс на разрыв личных отношений с Нетаньяху, хотя они знакомы уже больше 40 лет. При этом Байден по-прежнему планирует поддерживать народ Израиля в его борьбе с палестинской группировкой ХАМАС.

Растущее разочарование политикой Нетаньяху испытывают и ключевые сотрудники Белого дома и Государственного департамента. Как отмечает Axios, в схожей ситуации уже оказывались многие предшественники Байдена в Белом доме, однако для 46-го президента США ставки особенно высоки из-за большого числа жертв войны на Ближнем Востоке и приближающихся выборов.

Как Байден охарактеризовал действия Нетаньяху

Выступая с ежегодным посланием к конгрессу США 7 марта, Байден отдельно коснулся темы боевых действий в секторе Газа, крайне сдержанно и осторожно высказавшись о действиях израильского правительства, — он призвал его допустить большие объемы гуманитарной помощи в палестинский эксклав, а также принять меры по сохранению жизней гражданского населения. Причем он ни разу не адресовал эти призывы лично Нетаньяху, обратил внимание Axios.

«Если смотреть в будущее, то единственным реальным выходом из сложившейся ситуации является создание со временем двух государств (еврейского и палестинского. — РБК). И я говорю это как сторонник Израиля на протяжении всей своей карьеры», — заявил Байден. По его словам, за подобный шаг выступают соседи Израиля по региону, в том числе Саудовская Аравия.

После выступления журналистам также удалось записать фрагмент беседы американского президента с сенатором-демократом Майклом Беннетом. «Я сказал Биби (прозвище Нетаньяху. — РБК): нам с тобой предстоит встреча из разряда «прийти к Иисусу», — сказал Байден. (В интервью телеканалу MSNBC 9 марта он пояснил, что на юге его родного штата Делавэр выражение «прийти к Иисусу» используют в значении «серьезная встреча».) «Я знаю Биби уже 50 лет, и он понял, что я имел в виду», — отметил президент.

Он также подчеркнул, что Нетаньяху «должен уделять больше внимания жизням невинных людей, которые гибнут в результате действий, предпринятых» в секторе Газа. «По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка», — заявил Байден.

По данным палестинского Министерства здравоохранения, число жертв среди мирного населения Газы превысило 30 тыс. человек. Нетаньяху приводит несколько иные цифры: погибли 13 тыс. палестинских боевиков и по 1–1,5 мирного жителя на каждого участника боевых действий, то есть 13–20 тыс. мирных жителей.

По словам Байдена, расширение наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Рафах на самом юге сектора Газа, где сейчас укрывается около 1,5 млн палестинцев, станет для Вашингтона «красной линией», но не уточнил, с какими последствиями может столкнуться правительство Израиля. «Нельзя допустить, чтобы в результате борьбы с ХАМАС погибли еще 30 тыс. палестинцев. Есть и другие способы», — сказал Байден журналистам.

О планах провести наземную операцию в Рафахе Нетаньяху сообщил еще 9 февраля. Однако пока ЦАХАЛ ограничивается авиаударами по целям на юге сектора и разведывательными рейдами. США неоднократно призывали Израиль воздержаться от операции в Рафахе при отсутствии должных мер для защиты находящегося там мирного населения. В конце февраля израильские военные представили план эвакуации гражданских лиц из Рафаха. Как пояснил РБК советник израильского премьера Дмитрий Гендельман, план предусматривает организацию гуманитарных коридоров, по которым палестинцы смогут перейти в центральные и северные части эксклава, уже очищенные от боевиков ХАМАС. Весь процесс эвакуации должен занять до двух недель.

Что ответил израильский премьер

Вслед за Байденом интервью американским СМИ дал и Нетаньяху. Издание Politico попросило его прокомментировать слова Байдена. «Я не знаю, что имел в виду президент [Байден], но если он имел в виду то, что я веду политику против большинства израильской общественности и что это вредит интересам Израиля, то он ошибается по обоим пунктам», — сказал израильский премьер. Нетаньяху отметил, что действия его военного кабинета поддерживает значительная часть израильского населения.

Он также выразил готовность пересечь обозначенную Байденом «красную линию», то есть приступить к наземной операции в Рафахе. «Мы пойдем туда. Мы не откажемся от этого. Знаете, у меня тоже есть «красная линия». Знаете, что это за «красная линия»? Чтобы 7 октября не повторилось. Оно никогда не повторится», — заявил Нетаньяху, имея в виду дату атаки ХАМАС, жертвами которой стали не менее 1160 человек; более 100 человек оказались в заложниках.

По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ удалось уничтожить три четверти батальонов ХАМАС, а на завершение военной операции в секторе Газа понадобится не больше двух месяцев — «может, шесть недель, может, четыре». Израильский лидер также выступил категорически против создания независимого палестинского государства. «Они не понимают, что мира нет не потому, что у палестинцев нет государства. А потому, что государство есть у евреев. И на самом деле палестинцы так и не смогли признать и принять еврейское государство», — заявил Нетаньяху. Он утверждает, что после октябрьской атаки ХАМАС против создания независимой Палестины выступает значительная часть израильтян.

Отчасти риторика Нетаньяху может быть продиктована тем, что он, как и многие другие члены израильской политической элиты, делает ставку на возвращение в Белый дом Дональда Трампа, сказал РБК главный редактор журнала «Экономика Ближнего Востока» Дмитрий Марьясис. «Безусловно, Трамп был одним из самых произраильских президентов в истории США», — отметил он. Более того, разногласия между Нетаньяху и Байденом не новы и копились еще с момента формирования нового израильского правительства в декабре 2022 года.

Почему Ближний Восток важен для Байдена

На протяжении последних нескольких недель Соединенные Штаты, в том числе лично глава ЦРУ Уильям Бернс и госсекретарь США Энтони Блинкен, работали над сделкой по освобождению израильских заложников и прекращению огня в секторе Газа сроком на шесть недель. Группа международных переговорщиков, куда также входят представители Египта и Катара, надеялась достичь соглашения к 10 марта — к началу священного для мусульман месяца Рамадан. Однако переговоры зашли в тупик.

7 марта делегация ХАМАС покинула переговоры в Каире, а лидер группировки Исмаил Хания заявил, что сделка провалилась из-за отказа Израиля пойти на соглашение, предусматривающее полное прекращение боевых действий. Блинкен заявил, что судьба переговоров сейчас в руках ХАМАС. «Вопрос в ХАМАС. Вопрос в том, решит или нет ХАМАС заключить перемирие, от которого выиграют все», — заявил глава американского дипломатического ведомства.

В интервью Politico Нетаньяху назвал маловероятным соглашение о прекращении огня во время Рамадана. Он заявил, что крайне заинтересован в том, чтобы ХАМАС отпустила еще часть заложников (около 105 человек были освобождены во время первого перемирия 24–30 ноября), однако пока какого-либо прогресса в переговорах нет. Дмитрий Гендельман ранее пояснил РБК, что одним из препятствий в переговорах стал отказ ХАМАС предоставить поименный список тех заложников, которых боевики были бы готовы освободить в рамках первой фазы прекращения огня.

Боевые действия на Ближнем Востоке стали крайне чувствительной для американского президента темой. Часть демократов, выступающая против оказания военной помощи Израилю, организовала протестное голосование против Байдена на праймериз и кокусах, по итогам которых он должен быть вновь выдвинут на пост президента. 27 февраля в Мичигане более 13% избирателей выбрали аналог графы «против всех» в знак протеста против поддержки Байденом Израиля. А на праймериз 5 марта в Миннесоте так проголосовали уже почти 20%. Утрата этой части электората в ряде штатов гипотетически может подорвать шансы Байдена на переизбрание.

Кроме того, американский президент считает Нетаньяху «во многом» ответственным за срыв «мегасделки» с Риядом, которая подразумевала нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, пишет Axios. По данным Reuters, несостоявшееся соглашение увязывали с заключением оборонного пакта между США и саудитами, включающим сотрудничество в сфере атомной энергетики.

Однако Дмитрий Марьясис призвал не придавать слишком большое значение разногласиям Байдена и Нетаньяху. «Израилю сложно с текущей администрацией США, но серьезным образом двусторонние отношения не страдают, потому что они не личные, а системные и построены на большом числе факторов», — пояснил эксперт. По его мнению, из-за набирающей обороты президентской гонки Байден вынужден заигрывать с той частью электората, которая критически настроена по отношению к Израилю, на что сам Израиль реагирует негативно. Но глобально США не откажутся от поддержки своего союзника.

Но даже если допустить, хотя это маловероятно, что Байден может принять решение сократить военную помощь Израилю по внутриполитическим или иным соображениям, например, вследствие начала операции ЦАХАЛ в Рафахе, то это не станет для Израиля экзистенциальной угрозой, убежден Марьясис.

«Если бы мы говорили о 8 или 9 октября 2023 года, когда страна находилась в очень тяжелой ситуации, и не было бы американской помощи, Израилю было бы существенно сложнее. Сейчас, когда страна уже ведет войну, а не принимает ее, когда страна задает темп боевым действиям, ситуация другая. Если даже будет ограничение со стороны США, это будет неприятно и болезненно, но Израиль найдет другие способы решить стоящие перед ним задачи», — резюмировал эксперт.