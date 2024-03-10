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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю

Байден: Нетаньяху вредит Израилю, настраивая мир против него из-за сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Нетаньяху следует больше обращать внимание на то, что от действий Израиля в секторе Газа гибнут невинные люди, считает Байден. По его мнению, без этого премьер вредит Израилю, его действия сталкиваются с осуждением в мире
Джо Байден и Биньямин Нетаньяху
Джо Байден и Биньямин Нетаньяху (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вредит Израилю, поскольку настраивает остальной мир против страны, заявил президент США Джо Байден в интервью MSNBC.

«У него есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС, но он должен, должен, должен уделять больше внимания гибели невинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий. По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка», — сказал Байден.

Американский лидер отметил, что желает прекращения огня в секторе Газа и договоренностей об обмене заложниками и заключенными. Он подчеркнул, что это особенно важно в связи с наступлением священного месяца Рамадан у мусульман (начался 10 марта). Байден отметил, что он говорил с большинством лидеров арабских стран — Саудовской Аравии, Египта, Иордании — они готовы признать Израиль и начать восстановление в регионе.

Он также сообщил, что может выступить в израильском парламенте.

Израиль бойкотировал переговоры о прекращении огня с ХАМАС в Каире
Политика
Фото:Sven Simon / IMAGO / ТАСС

Как сообщили источники портала Axios, США, Египет и Катар из-за опасений в эскалации насилия на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме в период Рамадана активизировали усилия по достижению соглашения о заложниках и временном прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В частности, есть беспокойство из-за мечети Аль-Акса в Иерусалиме — это место священно и для иудеев, и для мусульман. ХАМАС назвал свою операцию по вторжению в Израиль «Буря Аль-Акса».

В Израиле 9 марта прошли протесты против правительства, участники в том числе требовали импичмента Нетаньяху, сообщает Ynet. Портал пишет, что во время митинга произошли столкновения с полицией, участники акции пытались перекрыть одно из главных в стране шоссе Аялон. Один протестующий был задержан. Кроме того, в стране проходил митинг с требование освободить оставшихся в заложниках у ХАМАС людей, передает The Times of Israel, такие организуют каждую неделю.

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Джо Байден Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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