NYT рассказала о плане ХАМАС «Стена Иерихона»

NYT: в Израиле знали о подготовке нападения ХАМАС более чем за год до атаки

Власти Израиля знали о подготовке атаки ХАМАС более чем за год до ее начала, выяснила NYT. Тем не менее разведка сочла план под названием «Стена Иерихона» «чересчур амбициозным» и не отреагировала должным образом

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Израильским спецслужбам удалось заполучить план нападения ХАМАС, аналогичный произошедшему 7 октября, более чем за год до инцидента, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на документ.

Как отмечает газета, в 40-страничном плане под названием «Стена Иерихона» пункт за пунктом описывается именно тот сценарий, что привел к гибели свыше 1,2 тыс. израильтян в начале октября.

Документ начинается с цитаты из Корана: «Ворвитесь в город через ворота, и тогда вы непременно победите» (сура 5 «Аль-Маида»). И хотя дата атаки в документе не указана, в нем четко изложены действия боевиков при пересечении границы сектора Газа:

массированный залп ракет в начале атаки;

использование беспилотников для вывода из строя камер наблюдения и автоматических пулеметных турелей вдоль границы;

проникновение боевиков в Израиль на парапланах и мотоциклах, а также пешком через десятки проделанных в стене брешей;

штурм ключевых военных баз, включая штаб дивизии ЦАХАЛ;

захват израильских общин (кибуцев).

ХАМАС следовал этому плану с поразительной точностью, отмечает NYT.

Документ также включает подробную информацию о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другие секретные сведения. По данным газеты, хотя о возможной атаке было известно более чем за год, израильские военные эксперты решили, что ХАМАС не сможет совершить столь амбициозную вылазку.

Как отмечает газета, за три месяца до нападения аналитик подразделения «8200» израильской службы радиотехнической разведки предупредила, что ХАМАС провел интенсивные однодневные учения, похожие по сценарию на «Стену Иерихона». «Я категорически опровергаю, что сценарий воображаемый. Это план, предназначенный для того, чтобы начать войну», — говорилось в ее сообщении, которое в итоге осталось без должного внимания.

О том, что Израиль знал о готовящейся атаке ХАМАС, ранее неоднократно сообщали западные и израильские СМИ; однако Тель-Авив информацию отрицал. Так, Ynet cо ссылкой на источник в египетской разведке еще в октябре писал, что ее глава генерал Аббас Камель позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за десять дней до нападения и предупредил об «ужасной операции», подготовка которой ведется в секторе Газа.

По словам источника, Нетаньяху заверил генерала, что ЦАХАЛ и силы безопасности «погружены» в борьбу с терроризмом, однако тот все же был «удивлен безразличием» израильского премьера. После разговора, добавил источник Ynet, израильские генералы дали понять своим египетским коллегам, что «ситуация в секторе Газа, особенно вдоль границы, находится под контролем».



О том, что Египет предупреждал Израиль о подготовке нападения со стороны сектора, сообщал и источник Associated Press в египетской разведке. По его словам, израильское правительство сосредоточилось на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан и не уделяло должного внимания сектору Газа.

The Washington Post писала, что ХАМАС намеревался в случае успешного нападения 7 октября продвинуться вглубь страны к более крупным городам. По данным источников газеты, планирование нападения на Израиль заняло год, а отдельную информацию группировке предоставляли рабочие, приезжавшие в Израиль на работу из сектора Газа в те фермерские хозяйства, которые позже подверглись нападению.



