FT узнала о разногласиях по потолку цен на российскую нефть в ЕС из-за позиции Польши

FT сообщила о тупике в обсуждении потолка цен на нефть в ЕС из-за Польши

Фото: Smiley N / Getty Images

Переговоры в ЕС по потолку цен на российскую нефть застопорились из-за желания Польши установить более низкий предел, чем считают нужным другие страны, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

«Это момент, когда нам нужно послать четкие сигналы о нашем единстве [президенту России] Владимиру Путину. Вопрос должен быть решен задолго до 5 декабря», — сказал собеседник издания.

Как отмечает издание, Еврокомиссия настаивает на максимальном уровне цен $65 за баррель, но несколько стран — членов ЕС во главе с Польшей утверждают, что такой потолок не эффективен, поскольку слишком близок к текущей рыночной стоимости нефти (сейчас баррель российской Urals стоит около $66).

Ранее Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщала, что Польша выступает за ограничение цен на российскую нефть на уровне $30. Варшава хочет, чтобы потолок был «ближе к $20 за баррель», что приблизило бы его к затратам на нефтедобычу в России и, таким образом, нанесло бы стране больший ущерб.

О «тупике» на переговорах ЕС о потолке цен на российскую нефть также сообщали источники Bloomberg. По данным агентства, Польша и страны Балтии отвергли предлагаемый лимит $65 как «слишком щедрый» по отношению к Москве.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Варшаву и прибалтийские страны за их позицию и заявил, что разговоры о лимите $60–70 «больше похожи на попытки что-то изобразить, а не сделать» и выглядят «поддавками».

Введение потолка цен на российскую нефть предусмотрено восьмым пакетом санкций. В отношении сырой нефти ограничение начнет действовать 5 декабря, в отношении нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года. С этих же дат вступит в силу эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России морским путем.

Москва неоднократно заявляла, что прекратит поставки энергоресурсов странам, которые введут любые ценовые потолки. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия будет перенаправлять поставки на рыночно ориентированных партнеров или сокращать добычу.