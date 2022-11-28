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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Консультации России и США по ядерному оружию перенесли

МИД заявил о переносе консультаций России и США в Каире по ядерному оружию
Консультации должны были состояться 29 ноября — 6 декабря в Каире. В МИД России заявили, что они перенесены на более поздний срок
Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Россия отложила консультации по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), которые должны были состояться между Москвой и Вашингтоном 29 ноября — 6 декабря в Каире, сообщили «Коммерсанту» в посольстве США в Москве. Информацию о переносе встречи подтвердили в МИД России.

«Российская сторона проинформировала Соединенные Штаты о том, что она в одностороннем порядке отложила встречу, и заявила, что предложит новые даты», — сказали изданию в американском посольстве.

В российском МИДе агентству «РИА Новости» подтвердили, что встреча в указанные даты не состоится. «Мероприятие переносится на более поздний срок», — добавили в министерстве.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД.

Переговоры по СНВ-3 в Каире в конце ноября — начале декабря были подтверждены российским МИДом в начале месяца. Замглавы ведомства Сергей Рябков указывал, что в числе одной из множества тем в повестке — возобновление инспекций в рамках СНВ, которые прекратились в августе. Он также говорил, что российскую делегацию на переговорах возглавит спецпредставитель министра иностранных дел, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства Владимир Леонтьев.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021-м Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

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В ООН ранее призывали Россию и США как можно быстрее начать переговоры по новому соглашению о сокращении стратегических наступательных вооружений. О готовности обсуждать его с Москвой заявлял американский президент Джо Байден. О необходимости диалога на эту тему говорили и в Кремле.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия фиксирует «отрывочные сигналы» из Штатов относительно диалога по СНВ-3, но указывал, что «американцы избегают какого-либо предметного взаимодействия по региональной деконфликтности».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
СНВ переговоры консультации ядерное оружие МИД
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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