Консультации России и США по ядерному оружию перенесли
Россия отложила консультации по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), которые должны были состояться между Москвой и Вашингтоном 29 ноября — 6 декабря в Каире, сообщили «Коммерсанту» в посольстве США в Москве. Информацию о переносе встречи подтвердили в МИД России.
«Российская сторона проинформировала Соединенные Штаты о том, что она в одностороннем порядке отложила встречу, и заявила, что предложит новые даты», — сказали изданию в американском посольстве.
В российском МИДе агентству «РИА Новости» подтвердили, что встреча в указанные даты не состоится. «Мероприятие переносится на более поздний срок», — добавили в министерстве.
РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД.
Переговоры по СНВ-3 в Каире в конце ноября — начале декабря были подтверждены российским МИДом в начале месяца. Замглавы ведомства Сергей Рябков указывал, что в числе одной из множества тем в повестке — возобновление инспекций в рамках СНВ, которые прекратились в августе. Он также говорил, что российскую делегацию на переговорах возглавит спецпредставитель министра иностранных дел, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства Владимир Леонтьев.
В ООН ранее призывали Россию и США как можно быстрее начать переговоры по новому соглашению о сокращении стратегических наступательных вооружений. О готовности обсуждать его с Москвой заявлял американский президент Джо Байден. О необходимости диалога на эту тему говорили и в Кремле.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия фиксирует «отрывочные сигналы» из Штатов относительно диалога по СНВ-3, но указывал, что «американцы избегают какого-либо предметного взаимодействия по региональной деконфликтности».