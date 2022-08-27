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В ООН призвали Россию и США начать переговоры по договору о СНВ

Россия и США должны как можно скорее начать переговоры по новому соглашению о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявила на пресс-брифинге заместитель генсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Запись ее выступления доступна на медиаресурсе организации.

«Мы знаем дату прекращения действия СНВ-3 — 2026 год. Как минимум им нужно договориться о новом соглашении до истечения СНВ-3, иначе у мира не останется сдерживающих средств. <...> Мы продолжаем призывать обе стороны возобновить взаимодействие как можно скорее, чтобы мир не оказался без ограничений на ядерное оружие», — сказала Накамицу.

Ранее российское посольство в США также отмечало, что сторонам нужно как можно скорее начать работу над новым документом о сокращении СНВ. Дипломаты подчеркнули, что «времени на выработку соглашения остается крайне мало».

При этом российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден в начале августа этого года «подтвердили приверженность своих стран новому СНВ», но Москва не получала от Вашингтона «конкретных предложений о возобновлении двустороннего диалога», добавили в дипмиссии.

В Госдепартаменте США указывали, что страна готова работать над новым механизмом, который придет на смену действующему по соглашению, если Россия будет участвовать в консультациях по нему как ответственная ядерная держава.

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Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году тогдашними лидерами России и США, Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021 году Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Согласно договору, каждая сторона может иметь не более 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов. Число развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 700 единиц, а число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков — 800 единиц. Для контроля соблюдения этих позиций стороны договорились о проведении инспекций.

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Как сообщал посол России в США Анатолий Антонов, сейчас возникли проблемы с проведением данных инспекций российскими специалистами на объектах Вашингтона из-за санкций США. В дипмиссии отмечали, что американская сторона не испытывает аналогичных проблем, а для соблюдения равенства проверки были приостановлены.

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