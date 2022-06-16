Песков счел неизбежным обсуждение продления договора СНВ-3

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 59,12 (-0,13) Инвестиции, 02:21
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 56,66 (-0,43) Инвестиции, 02:21
Свидетель по делу Сафронова объяснил доходы журналиста Общество, 09:53
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 09:48
«Москва все съест»: почему ваш товар крупная сеть не поставит на полку Pro, 09:48
Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев Политика, 09:46
НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли летом в Россию Спорт, 09:39
Силуанов призвал принять в России доктрину технологической безопасности Политика, 09:37
Росавиация продлила запрет полетов в 11 российских аэропортов до 24 июня Политика, 09:31
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 09:24
«Самый умный олигарх»: как разбогател выходец из СССР Лен Блаватник Pro, 09:20
Песков посоветовал не задавать вопросов о риске ядерной войны Политика, 09:16
В Херсонской области пообещали «автоматическое» гражданство России детям Политика, 09:16
Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы Pro, 09:01
ВТБ предложил продлить льготную ипотеку и снизить ставки Недвижимость, 09:01
ВТБ заявил о запуске ипотеки под 3% для многодетных семей Недвижимость, 09:00

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

Песков счел неизбежным обсуждение продления договора СНВ-3

Обсуждение продления СНВ-3 важно не только для России и США, но и для безопасности всего мира, считает представитель Кремля
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Россия и США должны обсуждать продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поскольку эта тема касается всего мира и глобальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, избежать диалога о продлении договора нельзя, а обсуждать продление СНВ-3 нужно было еще «вчера».

«И это обсуждение важно не только для народов наших двух стран, но и для всего мира, для глобальной безопасности», — сказал он «РИА Новости».

Москва и Вашингтон заключили договор СНВ-3 в 2010 году, срок его действия составлял 10 лет и предусматривал сокращение Россией и США развернутых ядерных боезарядов до 1500 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.

Действие договора истекало 5 февраля 2021 года, незадолго до этого Россия и США продлили его на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

В SIPRI заявили о самом высоком за годы риске применения ядерного оружия
Политика
Фото:Министерство обороны России / РИА Новости

В мае МИД России сообщал, что Москва и Вашингтон продолжают диалог по вопросам о выполнении договора и обмене данными. Там напомнили, что в условиях карантина из-за пандемии коронавируса по согласию сторон были приостановлены взаимные инспекции, предусмотренные СНВ-3.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран
Прогнозы
Pro
Правда ли музыка помогает расслабиться и сосредоточиться
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную
Статьи
Pro
Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом
Инструкции
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России
Статьи

Вашингтон не выражает готовности вести диалог о стратегической стабильности, заявил в начале июня посол России в США Анатолий Антонов. По его мнению, сторонам уже сейчас следует начать обсуждение того, что придет на смену СНВ-3.

В то же время в Госдепе выступили за сохранение ограничений в рамках СНВ-3 после 2026 года. Кроме того, Вашингтон выступает за включение в новое потенциальное соглашение не только межконтинентальных баллистических ракет, но и снарядов с меньшей дальностью, говорила помощница госсекретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
СНВ ядерное оружие Дмитрий Песков

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В МИДе понадеялись, что США не применят ядерное оружие из-за Украины
Политика
В Кремле заявили об отсутствии диалога между Россией и США
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter