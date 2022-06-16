Песков счел неизбежным обсуждение продления договора СНВ-3

Обсуждение продления СНВ-3 важно не только для России и США, но и для безопасности всего мира, считает представитель Кремля

Дмитрий Песков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Россия и США должны обсуждать продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поскольку эта тема касается всего мира и глобальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, избежать диалога о продлении договора нельзя, а обсуждать продление СНВ-3 нужно было еще «вчера».

«И это обсуждение важно не только для народов наших двух стран, но и для всего мира, для глобальной безопасности», — сказал он «РИА Новости».

Москва и Вашингтон заключили договор СНВ-3 в 2010 году, срок его действия составлял 10 лет и предусматривал сокращение Россией и США развернутых ядерных боезарядов до 1500 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.

Действие договора истекало 5 февраля 2021 года, незадолго до этого Россия и США продлили его на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

В мае МИД России сообщал, что Москва и Вашингтон продолжают диалог по вопросам о выполнении договора и обмене данными. Там напомнили, что в условиях карантина из-за пандемии коронавируса по согласию сторон были приостановлены взаимные инспекции, предусмотренные СНВ-3.

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Вашингтон не выражает готовности вести диалог о стратегической стабильности, заявил в начале июня посол России в США Анатолий Антонов. По его мнению, сторонам уже сейчас следует начать обсуждение того, что придет на смену СНВ-3.

В то же время в Госдепе выступили за сохранение ограничений в рамках СНВ-3 после 2026 года. Кроме того, Вашингтон выступает за включение в новое потенциальное соглашение не только межконтинентальных баллистических ракет, но и снарядов с меньшей дальностью, говорила помощница госсекретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт.