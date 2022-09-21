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Лавров заметил сигналы от Байдена по возобновлению диалога о СНВ-3

Глава российского МИДа указал, что несмотря на заморозку межгосударственного диалога, Москва фиксирует «отрывочные сигналы» из Вашингтона о возобновлении переговоров по продлению СНВ-3
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Россия фиксирует отрывочные сигналы из США относительно возобновления диалога по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но что за ними стоит, пока не ясно. Об этом в интервью американскому журналу Newsweek заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы отмечаем некоторые отрывочные сигналы администрации США и лично Джо Байдена о возобновлении диалога по СНВ, но что стоит за этими сигналами, еще предстоит выяснить. Американцы избегают какого-либо предметного взаимодействия по региональной деконфликтности», — сказал он.

По словам министра, российско-американский межгосударственный диалог практически заморожен из-за позиции Вашингтона, «заявляющего о стратегическом поражении России как о цели».

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет, с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021-м Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Согласно договору, каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Россия и США должны были проводить инспекции на объектах друг друга, но в 2020 году стороны заморозили эту деятельность из-за пандемии.

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В начале августа Россия временно вывела из-под инспекционной деятельности по СНВ свои объекты. МИД назвал такой шаг вынужденной мерой из-за стремления США добиться перезапуска инспекционной деятельности без учета современных реалий — односторонних преимуществ для США и фактического лишения России права проводить инспекции на американской территории из-за санкций  

До этого Байден говорил, что США готовы обсуждать с Россией систему контроля над вооружениями, которая придет на замену истекающему в 2026 году СНВ-3. О необходимости возобновить переговоры по СНВ-3 в июне заявляли в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это важно не только для народов США и России, но и для всего мира, для глобальной безопасности.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

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