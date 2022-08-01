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Байден заявил о готовности обсуждать с Россией договор на замену СНВ-3

Президент США Джо Байден заявил о готовности обсуждать с Россией договор на замену СНВ-3
Администрация Байдена готова оперативно перевести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, сообщил президент США Джо Байден. О необходимости таких переговоров ранее заявляли в Кремле
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Администрация США готова обсуждать с Россией систему контроля над вооружениями, которая придет на замену истекающему в 2026 году Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом говорится в заявлении президента Соединенных Штатов Джо Байдена на сайте Белого дома.

«России следует показать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с США», — подчеркнул он.

Американский президент указал, что даже в разгар холодной войны США и СССР работали вместе, чтобы выполнить общую обязанность по обеспечению стратегической стабильности. Байден заявил о готовности Белого дома оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3.

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В начале июня помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт заявила, что Вашингтон хотел бы сохранить ограничения ядерных вооружений в рамках СНВ-3 и после истечения договора. По ее словам, новое соглашение должно учитывать не только межконтинентальные баллистические ракеты, но и снаряды с меньшей дальностью.

О необходимости провести переговоры по СНВ-3 в июне заявляли в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это важно не только для народов США и России, но и для всего мира, для глобальной безопасности. О том, что «время не ждет» и переговоры надо начинать «уже сейчас», также заявлял посол России в США Анатолий Антонов.

В мае, на фоне напряженных отношения Москвы и Вашингтона из-за ситуации на Украине, МИД сообщил, что Россия и США продолжают диалог по выполнению положений договора СНВ-3, ведется обмен необходимыми данными и уведомлениями.

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Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году, срок его действия составлял десять лет и предусматривал сокращение сторонами развернутых ядерных боезарядов до 1500 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. Действие договора истекало 5 февраля 2021 года, незадолго до этого Москва и Вашингтон продлили его на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

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Джо Байден СНВ США ядерное вооружение

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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