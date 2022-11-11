МИД анонсировал консультации с США по договору о ядерном оружии

Заседание двусторонней консультативной комиссии Россия — США по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений пройдет в конце ноября — начале декабря в Каире, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

В августе Москва и Вашингтон прекратили инспекционную деятельность по ДСНВ.

Россия и США продлили ДСНВ на пять лет в 2021 году. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021-м Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.



Согласно договору каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.