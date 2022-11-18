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В Кремле исключили переговоры Путина и Байдена после консультаций по ДСНВ

Песков: о встрече Путина и Байдена для обсуждения стратегической стабильности речи не идет
Владимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден (Фото: Peter Klaunzer / Keystone / Getty Images)

Речи о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена для переговоров по стратегической стабильности не идет, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, пока о саммите речи не идет», — ответил Песков на вопрос, рассматривается ли возможность встречи Путина и Байдена для обсуждения стратегической стабильности, как в Женеве в 2021 году.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не будет отказываться от новых контактов с Вашингтоном на более высоком уровне после предстоящего в Каире заседания консультативной комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). «Если американцы проявят к этому интерес и готовность, мы отказываться не будем», — заверил Рябков.

Договор СНВ-3 в 2010 году подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021 году Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Согласно соглашению, каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Согласно ДСНВ, Россия и США должны были проводить инспекции на объектах друг друга. В начале августа Москва временно вывела из-под инспекционной деятельности свои объекты, МИД объяснил это вынужденной мерой из-за стремления США добиться перезапуска инспекционной деятельности без учета современных реалий — односторонних преимуществ для США и фактического лишения России права проводить инспекции на американской территории из-за санкций.

11 ноября замглавы Рябков анонсировал заседание двусторонней консультативной комиссии Россия — США по ДСНВ, которое пройдет в конце ноября — начале декабря. По словам замглавы МИДа, российскую делегацию на переговорах с США по ДСНВ в Каире возглавит замдиректора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев.

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