Кличко предложил киевлянам подготовиться к переезду при «худшем сценарии»

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Жители Киева должны быть готовы у разным сценариям развития ситуации, в том числе к такому, который предполагает временный отъезд из города, считает мэр города Виталий Кличко. Об этом он сообщил в интервью «РБК Украина».

«Мы должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий, даже в случае эвакуации. Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет — может быть, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут быть сервисы», — сказал Кличко.

Он также обратился к жителям города с просьбой «учесть разные сценарии и быть готовым» — иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, которую можно приготовить или употреблять без электроэнергии, теплую одежду, заряженную технику. «И в случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо уехать в свой дом в пригороде, где есть вода, печь, либо уехать к своим знакомым», — пояснил мэр города.

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