Кличко обвинил партию Зеленского в манипуляциях из-за пунктов обогрева

Мэр Киева заявил, что работе пунктов обогрева уже придали неуместный политический окрас в сложной ситуации для Украины. Глава фракции «Слуга народа» Арахамия предложил Кличко провести совместно их инспекцию

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Мэр Киева Виталий Кличко обвинил партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в политических манипуляциях после критики работы пунктов обогрева в украинской столице.

«Я не хочу, особенно в нынешней ситуации, вступать в политические баталии. Это бессмысленно. Мне есть чем заниматься. Но отмечу, что манипулировать не надо <...> Это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Как для украинцев, так и для наших иностранных партнеров. Сегодня, когда все должны работать сообща, начинаются какие-то политические танцы», — заявил он в телеграм-канале.

Кличко подчеркнул, что накануне он проверял работу пунктов обогрева и встретил народных депутатов от правящей партии. «Они в частной беседе мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают», — отметил политик.

Он указал на то, что в Киеве обустроены и работают более 430 пунктов обогрева, а в случае ЧС власти готовы оперативно развернуть еще более 100 пунктов. По его словам, для работы этих пунктов используют более 400 генераторов. Киев также вскоре получит 12 передвижных модульных котельных для пунктов обогрева.

Глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, в свою очередь, предложил Кличко в течение недели наладить работу пунктов обогрева в украинской столице, после чего провести совместно их инспекцию.

«Мы не дадим втянуть себя в политическую борьбу на тему киевских «пунктов несокрушимости» <…> За неделю власти города исправят ошибки и мы вместе с городским головой пойдем на инспекцию. Это будет лучшим доказательством того, что никто из нас не ищет спекуляций», — написал он в своем телеграм-канале.

Зеленский 25 ноября в вечернем обращении отметил недостаточно качественную работу мэрии Киева, которую возглавляет Виталий Кличко. По словам украинского президента, он ждет от киевской мэрии «более качественной работы» из-за большого числа жалоб.

Всего на Украине уже открыто более 4 тыс. «пунктов несокрушимости» — помещения, в которых люди могут согреться, выпить чаю, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом — сказал Зеленский. Тем не менее не во всех городах удалось качественно проработать вопрос с «пунктами несокрушимости», подчеркнул он.

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с начала октября. Кремль указывал, что целями российских ракет становятся объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

После ракетных ударов 23 ноября у большинства украинцев пропал свет. В Киеве 70% жителей оставались без электроэнергии даже утром 24 ноября. В «Укрэнерго» уточнили, что дефицит в энергосистеме по состоянию на вечер 25 ноября составляет 30%.