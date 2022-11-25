Подоляк заявил, что население Киева некуда эвакуировать

Советник офиса президента задался вопросом, где на Украине территория «не под ракетными атаками и не потерявшая свет». В возможности эвакуировать население ранее усомнился и президент Владимир Зеленский

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Население Киева в случае чрезвычайной ситуации будет некуда переселять, заявил в интервью «24 каналу» советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «Страна».

«Я не об эмоциях, а о холодном расчете. Поэтому у меня и вопрос: куда же переселять часть Киева, где у нас территория, находящаяся не под ракетными атаками или не потерявшая свет? Куда нам вывезти миллион людей, которые уже даже смогли приспособиться с точки зрения тяжести этой зимой? <...> В Польшу всем ехать? А кто будет тогда в этой стране символизировать несокрушимость?» — поинтересовался Подоляк.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. С 10 октября российские войска наносят массированные удары по объектам, которые, как поясняли в Кремле, «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». После ударов в стране возникли проблемы с электричеством, тепло- и водоснабжением.

Тем не менее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 ноября заявил об отсутствии причин эвакуировать жителей Киева. «Эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг. Всегда нужно иметь план Б, но сейчас ситуация [от этого] далека», — сказал Шмыгаль.

Президент Владимир Зеленский позже объяснил, что власти не объявили эвакуацию из страны после начала российской спецоперации, чтобы сохранить государство и мотивацию военнослужащих. По словам президента, после первого ракетного удара по Киеву поступало предложение эвакуировать всех, закрыть магазины и инфраструктуру. Зеленский поинтересовался, куда эвакуировать население, когда удары будут наноситься по всей территории государства: «Ну куда? В Польшу? Словакию? Румынию? Куда?»