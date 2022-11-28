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Reuters узнал о предложении Boeing передать Киеву точные снаряды GLSDB

Reuters: Boeing предложил Пентагону отправить Украине новые высокоточные снаряды GLSDB
Американская корпорация Boeing предложила Пентагону отправить Киеву новые высокоточные и дальнобойные снаряды для реактивных систем HIMARS — GLSDB. Этот боеприпас способен поразить цели на расстоянии 150 км
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Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Запасы вооружений у США и их союзников сокращаются из-за поставок Украине, поэтому Пентагон рассматривает предложение компании Boeing к весне 2023 года поставить Киеву дешевые и высокоточные боеприпасы GLSDB. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письменное предложение Boeing Европейскому командованию США (EUCOM) и слова трех источников, знакомых с этим планом.

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, бомба малого диаметра наземного базирования) — высокоточный артиллерийский боеприпас, разработанный совместно компаниями Boeing и Saab для ракетных систем залпового огня (РСЗО).

Боеприпас, разработка которого была начата еще в 2015 году, сочетает технологии высокоточного авиационного вооружения с технологиями наземных систем залпового огня, а именно «соединяет» самонаводящиеся бомбы малого диаметра GBU-39 (SDB), используемые в авиации, и реактивные снаряды M26 для РСЗО, значительные запасы которых есть на военных складах США, поясняет агентство.

Отличительными чертами полученного в результате такого «скрещивания» GLSDB-снаряда является дальность стрельбы — до 150 км, возможность поражать цели под разными углами и высокая точность. «Точность GLSDB настолько высока, что он может попасть в радиус автомобильной шины», — говорится в описании боеприпаса на сайте Saab. Боеприпас может применяться в том числе (но не только) для стрельбы из РСЗО HIMARS.

Согласно предложениям Boeing, с которым ознакомился Reuters, основные компоненты для производства GLSDB будут поступать из запасов, которые уже есть на американских складах. Реактивные снаряды M26 «относительно распространены», а GBU-39 стоит около $40 тыс. каждый, что «делает готовый GLSDB недорогим, а его основные компоненты легкодоступными», поясняет агентство. Эти факторы позволят выпустить GLSDB к началу 2023 года, считают его разработчики. В октября исполнительный директор SAAB Микаэль Йоханссон говорил о GLSDB, что в компании ожидают скорых контрактов на их поставки, указывает Reuters.

Собеседники Reuters отмечают, что предложение Boeing — одно из «примерно полдюжины планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Америки».

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Представитель Boeing отказался от комментариев Reuters. Представитель Пентагона лейтенант-коммандер Тим Горман отказался комментировать агентству предоставление каких-либо «конкретных возможностей» Украине, но сказал, что США и их союзники «определяют и рассматривают наиболее подходящие системы», которые помогут Киеву.

В середине ноября CNN сообщал со ссылкой на источники, что США столкнулись с дефицитом вооружения и боеприпасов, о которых просит Киев. По данным телеканала, в первую очередь речь идет об истощившихся запасах 155-мм артиллерийских боеприпасов и переносных зенитных комплексов Stinger.

Другие собеседники CNN называли в числе видов вооружений, истощение запасов которых вызывает озабоченность Вашингтона, противорадиолокационные ракеты HARM, ракеты класса «земля — земля» GMLRS с дальностью стрельбы до 150 км (используются для стрельбы в том числе из HIMARS) и переносные противотанковые комплексы Javelin. В начале октября о том, что Вашингтон в скором времени столкнется с дефицитом снарядов для HIMARS, со ссылкой на свои источники и военных экспертов сообщало AFP.

Украина ранее неоднократно просила союзников предоставить ей вооружения, способные поражать цели на расстоянии более 150 км. Так, в начале ноября Киев вновь обратился к США с просьбой передать ему баллистические ракеты ATACMS дальностью 300 км, писал The Wall Street Journal также со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, Киев планирует использовать эти снаряды в том числе для атак на Крым.

Российские власти осуждают поставки западного оружия Украине и считают, что такие действия затягивают конфликт. МИД России ранее называл потенциальные поставки дальнобойных вооружений Киеву «красной чертой» в отношениях с Москвой. Посол в США Анатолий Антонов в сентябре предупредил, что, если Вашингтон будет поставлять ATACMS Украине, он может оказаться вовлечен в военный конфликт с Россией.

Президент США Джо Байден в мае исключал передачу Украине ракет, которые могут достичь российской территории. Помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в июле заявил, что Вашингтон не готов поставлять Украине ракеты ATACMS, так как цель Соединенных Штатов — не допустить Третьей мировой войны.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Boeing Военная операция на Украине поставки оружия
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