В США предупредили о дефиците боеприпасов для HIMARS

США в скором времени не смогут поставлять Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS. Об этом AFP заявил отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

По словам Кансиан, запасы ракет расходуются быстрее, чем США успевают их пополнить. «Если Соединенные Штаты отправят треть этого запаса Украине (как это было в случае с Javelin и Stinger), Украина получит от 8000 до 10 000 ракет. Этого запаса, вероятно, хватит на несколько месяцев, но, когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется», — считает эксперт.

Эту информацию подтверждает источник в оборонном ведомстве США, который на условиях анонимности заявил, что потребность Киева в боеприпасах оказалась «намного больше, чем ожидалось».

Кансиан также предупредил, что восстановление запасов до уровня, предшествовавшего спецоперации, может занять годы.

США поставляют Украине вооружение с начала конфликта. При этом первую партию HIMARS Украина получила только в июне. ВСУ используют на них, в частности, снаряды GMLRS (дальность — около 150 км). В начале октября стороны договорились о поставке еще четырех таких установок. В Пентагоне допустили, что с их помощью украинские войска могут атаковать Крым.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 17 сентября сообщил, что Киев обсуждает с Вашингтоном поставки ракет большей дальности. Речь идет о ракетах ATACMS, которые достигают дальности полета в 300 км.

Президент США Джо Байден в мае исключил передачу Украине ракет, которые могут достичь российской территории. Помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в июле заявил, что Вашингтон не готов поставлять Украине ракеты ATACMS, так как цель Соединенных Штатов — не допустить Третьей мировой войны.