Байден исключил передачу Украине способных ударить по России ракет
США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные достичь российской территории. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает Reuters.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал разумным заявление Байдена. «Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений», — написал он в Telegram.
Украинские власти неоднократно говорили, что страна нуждается в ракетных системах залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и М270 MLRS для обороны и ответа на удары со стороны России, однако Вашингтон отказывал Киеву в таких поставках, в том числе из-за опасений, что украинские военные могут использовать вооружение для обстрелов российской территории.
Однако на прошлой неделе CNN и The New York Times написали, что администрация Байдена все же рассматривает поставки Украине РСЗО и они могут войти в новый пакет военной помощи. О каком именно вооружении идет речь, не уточнялось, но NYT указывала, что чаще всего США экспортируют M31 GMLRS с дальностью огня от 70 до 500 км в зависимости от боеприпаса.
В Пентагоне эти данные не подтвердили. «Мы знаем, что украинская сторона запрашивает как в частном порядке, так и открыто ракетные системы залпового огня. Но я не буду говорить о решениях, которые еще не приняты», — сказал представитель ведомства Джон Кирби.
Politico писала, что в течение последних месяцев Вашингтон передавал Киеву старые советские ракетные системы времен СССР, хранившиеся на складах стран-союзниц.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки Украине вооружения, способного достичь российской территории, станут «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации», о чем Москва предупредила Запад. Ранее он говорил, что НАТО, поставляя оружие Украине, вступает с Россией в прокси-войну. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в свою очередь потребовал от США прекратить «накачку» Украины оружием.
С начала российской военной спецоперации на Украине страны Запада и НАТО поставили Киеву несколько партий оружия, но в то же время воздерживались от передачи тяжелой техники из-за опасений по поводу реакции Москвы. Поставки подобных вооружений начались только во второй половине апреля.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев критически нуждается в РСЗО, а союзники, которые могли бы предоставить их, ждут сигнала от США: «Вашингтон должен сдержать обещание и предоставить нам реактивные системы залпового огня как можно скорее, другие — последуют».