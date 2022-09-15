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Военная операция на Украине ,  
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МИД назвал «красной чертой» поставку США ракет большей дальности Киеву

Поставка Соединенными Штатами ракет большей дальности Украине сделает Вашингтон стороной конфликта, заявила Мария Захарова
Архивное фото
Архивное фото (Фото: Вадим Гирда / AP)

В случае начала поставок на Украину ракет большей дальности, чем те, что уже были направлены Киеву, США перейдут «красную черту» и превратятся в одну из сторон конфликта. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», — сказала Захарова.

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Она обвинила «коллективный Запад» в поддержании противостояния России и заявила, что поставки вооружений Украине лишь продляют конфликт. «Заявления киевского режима и Вашингтона говорят о том, что на Украине мы имеем дело с коллективным Западом, а их долгосрочная цель — разрушение нашей страны. <...> США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений», — отменила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова также сравнила возможные поставки ракет большей дальности Украине с ситуацией, при которой в Европе размещались бы наземные ракеты, ранее запрещенные по Договору о ракетах средней и меньшей дальности и способные поражать цели в России. «При таком сценарии мы вынуждены будем адекватно реагировать, по-моему, это очевидно. Подобный безответственный шаг будет иметь крайне дестабилизирующий характер, способствовать дополнительному нарастанию напряженности и провоцировать гонку вооружений», — сказала она.

«Мы понимаем, что Вашингтон взял курс на глобальную дестабилизацию ситуации в мире. Это мы видим в различных регионах мира — в Азии, Евразии, Европе, Африке», — добавила дипломат.

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Американское издание Wall Street Journal сообщило 13 сентября, что Киев в ближайшее время направит Вашингтону новый запрос на поставки вооружений, причем в список желаемого оружия будут включены ракеты для американских РСЗО с большим радиусом действия, чем поставлялись ранее. В перечне упомянуты 29 видов вооружений, среди которых танки, беспилотники, артиллерийские системы, 2 тыс. снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS, противокорабельные ракеты Harpoon и баллистические ракеты ATACMS.

Ракеты ATACMS «земля — земля» разработаны американской корпорацией Lockheed Martin. Ракета несет осколочно-фугасную боеголовку с улучшенной возможностью наведения, они запускаются с платформ MLRS M270 и M270A1. Как указывает разработчик, это вооружение зарекомендовало себя во время проведения операции «Буря в пустыне» в 1991 году.

Киев уже просил у Вашингтона ракеты ATACMS, однако американская администрация отказывала в этом. В Белом доме поясняли, что президент Джозеф Байден не готов передавать ряд вооружений, среди которых ракеты ATACMS, как раз из-за их большего радиуса действия — до 300 км. Помощник американского лидера Джейк Салливан заявлял, что США делают все для помощи Украине, однако поддержка не должна вызвать эскалацию конфликта в сторону Третьей мировой войны.

Как следует из опубликованных на сайте Пентагона данных, с конца февраля 2022 года США поставили на Украину 140 артиллерийских систем и 660 тыс. снарядов и ракет к ним, 15 вертолетов, 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и другое вооружение.

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Фото:Андрей Кравченко / AP

Президент России Владимир Путин говорил, что поставками вооружений Запад лишь способствует затягиванию конфликта на Украине, но Москва все равно добьется целей спецоперации. Также Путин отмечал, что российские военные «щелкают как орехи» поставляемые западные вооружения. В МИДе заявляли, что передача Киеву дальнобойного оружия приведет к географическому расширению спецоперации и ответным действиям России.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Украина РСЗО ракеты США поставка спецоперация МИД Мария Захарова

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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