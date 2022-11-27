NYT узнал об истощении запасов 20 из 30 стран НАТО из-за помощи Украине

Запасы серьезно сократились у небольших стран, однако крупные государства еще могут позволить себе предоставлять помощь Украине, пишет газета. Ранее снижение запасов оружия у Запада отмечали во Франции

20 из 30 стран-членов НАТО «изрядно» истощили свой военный потенциал, помогая Украине, заявил The New York Times (NYT) источник из числа представителей альянса.

По его словам, это касается небольших стран. Тем не менее, крупные государства, например, Франция, Германия, Италия и Нидерланды, смогут предоставлять Украине оружие и дальше. Таким же членам НАТО, как Польша и прибалтийские государства, на данный момент тяжело заменить то вооружение, которое они уже передали Украине, пишет газета. Проблемой является и то, что запасы многих стран на момент начала спецоперации на Украине в феврале составляли половину от того, что должно было быть у них, отметил другой собеседник издания из альянса.

Всего, указывает NYT, страны НАТО оказали Киеву военную поддержку на сумму около $40 млрд, что равно годовому оборонному бюджету Франции.

Ранее французская газета Le Monde со ссылкой на военных аналитиков и производителей оружия также отмечала, что запасы оружия в странах Запада из-за поставок Киеву достигли критически низких значений.

Во Франции, как писало издание, особую обеспокоенность военных вызывает отправка на Украину четверти от общих запасов самоходных гаубиц Caesar. Это же отмечает и NYT. Французское военное ведомство заказало у компании-производителя NEXTER еще 18 орудий, но их выпуск займет не один месяц, указывала Le Monde.

Материал дополняется