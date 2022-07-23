Помощник Байдена отверг планы поставлять Украине ракеты ATACMS для HIMARS

США не будут передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS для систем HIMARS, чтобы не допустить развития событий, которые могут привести к Третьей мировой войне, объяснили в Белом доме

Запуск ракет HIMARS во время тренировки армии США (Фото: Sgt. James Hobbs / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США не будут поставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на форуме Аспенского института, видео опубликовано на YouTube.

«Есть определенные вещи, которые президент [США Джо Байден] не готов передавать. К ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км», — сказал Салливан.

Он отметил, что США делают все необходимое для поддержки и защиты Украины, однако их цель — не допустить развития военных действий в направлении Третьей мировой войны.

Помощник Байдена счел, что США поставляют Украине оружие в огромных количествах, поэтому не разделил критику украинских властей о недостаточных объемах поставок. Он указал на то, что страна нацелена помочь Украине победить, а также доказать, что военные действия России оказались «стратегическим провалом [президента] Владимира Путина».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Представители 141 из 193 стран Генеральной ассамблеи ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска. Киев ввел военное положение, а власти США и других стран начали поставлять Украине оружие и экипировку.

Спустя три месяца военных действий, 1 июня, американский президент объявил о решении отправить на Украину РСЗО HIMARS. Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Вашингтон будет передавать Киеву разведывательную информацию для нанесения ударов «по целям на украинской территории, которые они выберут».

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HIMARS прибыли на Украину 23 июня. Украинские военные уже начали применять систему в Донбассе, говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Министр обороны Украины Алексей Резник подчеркивал, что Киев обязался не использовать западное оружие для ударов по объектам в России.

При этом представитель разведки Украины Вадим Скибицкий допустил использование HIMARS против российских объектов в Крыму.

1 июля США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на $820 млн с дополнительными снарядами для HIMARS. Позже глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна начала получать снаряды для HIMARS большей дальности, чем 80 км.

На следующий день глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщил, что страна и ее союзники отдадут Украине более 20 HIMARS, из которых 12 уже переданы.

Россия не раз критиковала руководство западных стран за военную помощь Украине и указывала на то, что они не приближают мир. Путин говорил, что если иностранные государства будут поставлять Киеву дальнобойные ракеты, российские военные начнут наносить удары на Украине по тем объектам, по которым их ранее не наносили.

Посольство России в США увидело в военных поставках Украине «безудержное желание» Вашингтона затянуть боевые действия любой ценой. «Своими действиями Вашингтон не приближает мир, а напротив, подталкивает украинские власти к новым кровавым преступлениям», — посчитали представители дипмиссии. Министерство обороны России уже заявляло об уничтоженных системах HIMARS.