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Военная операция на Украине ,  
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Антонов связал передачу Украине ATACMS и втягивание США в конфликт

Посол России в США считает, что если Вашингтон поставит Украине оружие, способное поражать российские города, это приведет к втягиванию страны в прямое противостояние с Россией

Если США будут поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км, Вашингтон может оказаться втянут в военный конфликт с Россией, заявил «РИА Новости» посол России в США Анатолий Антонов.

Он указал на то, что, находясь у ВСУ, такое оружие сможет достигать крупных российских городов, а также объектов промышленности и транспорта. «Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — заключил Антонов.

О том, что Украина собирается направить США новый запрос, в котором будут фигурировать ракеты ATACMS, 12 сентября написала газета The Wall Street Journal. Помимо этого, Киев собирается запросить противокорабельные ракеты Harpoon, снаряды для РСЗО HIMARS, танки, беспилотники, артиллерийские системы, уточняло издание.

Yahoo News в свою очередь писал, что Вашингтон может поставлять Киеву ракеты из семейства ATACMS тайно.

МИД предупредил США о тончайшей грани для превращения в сторону конфликта
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Семейство ракет ATACMS — это боеприпасы для американской РСЗО HIMARS, их дальность поражения варьируется от 140 до 300 км. Украина получила HIMARS в конце июня. Тогда же развернулась дискуссия о том, снаряды какой дальности будут поставлены Киеву. На этом фоне министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина обязалась не использовать переданное ей Западом оружие для ударов по объектам на территории России.

В администрации президента Джо Байдена также заявляли, что он не готов поставлять Украине ракеты ATACMS, дальность которых составляет 300 км. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркивал, что цель США — не допустить развития военных действий в направлении Третьей мировой войны.

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В российском МИД в начале сентября предупреждали, что США от превращения в сторону конфликта на Украине отделяет «тончайшая грань». «Мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США, осуществляя эту накачку [Украины оружием] и вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставят себя в положение близкое к тому, что можно назвать в полном смысле стороной конфликта», — заявлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Анатолий Антонов Украина поставка вооружений РСЗО «HIMARS»
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