США заключили контракт на закупку HIMARS взамен отданных Киеву

США заключили с Lockheed Martin контракт на закупку HIMARS на $14 млн после поставок Киеву

Контракт одобрили в октябре. В Армии США рассчитывают увеличить производственные мощности и восполнить собственные запасы

Армия США (сухопутные войска) заключила с компанией Lockheed Martin контракт на сумму $14,357 млн для восполнения запаса реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS после отправки их Украине. Об этом говорится на ее сайте.

Сделку одобрили 6 октября. В армии полагают, что контракт позволит «увеличить производственные мощности с целью дать возможность правительству США более оперативно восполнить запасы Пентагона, которые выделялись на поддержку Вооруженных сил Украины».

Lockheed Martin Corporation — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Компания производит в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и снаряды GMLRS. High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, разработанная в 2000 году. Всего с 2003 года было выпущено 540 таких машин. Масса HIMARS составляет 16 тыс. т, запас хода — 480 км. РСЗО оснащена шестью 227-миллиметровыми пусковыми установками, может применять неуправляемые и управляемые реактивные снаряды и ракеты, в том числе дальнобойные ATACMS (до 300 км).

Американские РСЗО HIMARS поступили в украинские войска в конце июня. Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в июле сказал, что Киеву передали 12 из 20 обещанных комплексов. В конце августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина хотела бы получить 50 систем HIMARS, так как это «полностью изменило бы ход [боевых действий]».

С января США выделили Украине на помощь в сфере безопасности более $19,3 млрд, из них $18,6 млрд направили Киеву после начала спецоперации. Кроме РСЗО HIMARS Вашингтон передавал Киеву высокоточные артиллерийские снаряды (в общей сложности около 4 тыс.), более 8500 противотанковых систем Javelin и более 38 тыс. других противотанковых систем, 142 155-мм гаубицы и до 924 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов. 12 ноября США подтвердили, что продолжат поставлять Украине оружие.

Российские власти критикуют Запад за оказание Украине военной помощи. В частности, в МИДе подчеркивали, что поставка Киеву дальнобойных и более мощных средств поражения станет красной линией для Москвы.