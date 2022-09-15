CNN: США не готовы поставлять Украине ракеты ATACMS с дальностью до 300 км

CNN узнал о неготовности США дать Украине ракеты с дальностью до 300 км

В администрации США по-прежнему опасаются, что в случае поставки ракет большой дальности Украина может использовать их для ударов по России, узнал CNN. Ранее WSJ сообщила, что Киев намерен вновь попросить ракеты ATACMS

ATACMS (Фото: Wikimedia Commons)

США пока не готовы передать Украине ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км, сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По информации телеканала, в Белом доме по-прежнему считают, что поставки таких ракет могут привести к эскалации, поскольку Украина может использовать их для ударов по территории России. Пока же максимальная дальность оружия, которое Вашингтон предоставил Киеву, составляет около 79 км, отметил CNN.

Как пишет телеканал, Украина запрашивала у США поставки ATACMS «месяцами». На этой неделе WSJ сообщила, что Киев планирует направить новый запрос.

В российском МИДе после появления этих сообщений предупредили, что если США поставят Украине ракеты большой дальности, то перейдут «красную черту» и станут непосредственной стороной конфликта». «При таком сценарии мы вынуждены будем адекватно реагировать <...>. Подобный безответственный шаг будет иметь крайне дестабилизирующий характер, способствовать дополнительному нарастанию напряженности и провоцировать гонку вооружений», — заявила представитель ведомства Мария Захарова.

В США, в свою очередь, ранее отвергали планы поставлять Украине ракеты ATACMS. Как отметил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, Вашингтон делает все необходимое для поддержки и защиты Украины, но его цель — не допустить развития военных действий в направлении Третьей мировой войны.