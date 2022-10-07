WSJ узнал о новой просьбе Киева к США передать ATACMS для атак на Крым

Один из собеседников издания уточнил, что «разногласия по поводу ударов по целям в Крыму» мешают Вашингтону согласовать поставки таких ракет для ВСУ

Пуск баллистической ракеты ATACMS (Фото: sill-www.army.mil)

Украина продолжает просить США передать ей баллистические ракеты ATACMS дальностью 300 км, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и украинских чиновников и законодателей. По их словам, Киев планирует использовать эти снаряды в том числе для атак на Крым.

«Причиной, по которой мы не хотим давать им такое оружие, являются разногласия по поводу ударов по целям в Крыму», — объяснил один из собеседников издания в конгрессе.

Военный атташе Украины в США Борис Кременецкий, по данным WSJ, пояснил на вебинаре в лондонском Международном институте стратегических исследований, что ВСУ нужны ракеты большой дальности для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, чтобы «бить по некоторым целям на оккупированной украинской территории».

Президент США Джо Байден в мае исключил передачу Украине ракет, которые могут достичь российской территории. Помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в июле заявил, что Вашингтон не готов поставлять Украине ракеты ATACMS, так как цель Соединенных Штатов — не допустить Третьей мировой войны.

США поставили Украине первую партию HIMARS в конце июня. ВСУ используют на них, в частности, снаряды GMLRS (дальность — около 150 км). В начале октября стороны договорились о поставке еще четырех таких установок. В Пентагоне допустили, что с их помощью украинские войска могут атаковать Крым.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 17 сентября сообщил, что Киев обсуждает с Вашингтоном поставки ракет большей дальности. Он не уточнил, о каких именно ракетах идет речь.

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Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов 22 сентября заявлял, что после объявления в России частичной мобилизации Вашингтон в большей степени согласен на передачу Киеву ракет ATACMS. По словам Гаврилова, США опасаются, что Украина с помощью этих ракет будет наносить удары по территории России, но у Киева нет таких планов.

Российские власти осуждают поставки западного оружия Украине и считают, что такие действия затягивают конфликт. Посол в США Анатолий Антонов в сентябре предупредил, что, если Вашингтон будет поставлять ATACMS для ВСУ, он может оказаться втянут в военный конфликт с Россией. Такое оружие сможет достигать крупных российских городов, объектов промышленности и транспорта, пояснил дипломат.

Антонов подчеркивал, что Россия будет защищать Крым и присоединенные по результатам референдумов ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области как неотъемлемую часть страны.