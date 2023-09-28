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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Баку начал регистрацию армян Карабаха

Азербайджан начал регистрацию армян Нагорного Карабаха в рамках реинтеграции
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Регистрацию пока будут проводить в электронном виде, чтобы жители Карабаха смогли получать госуслуги и удовлетворять социальные потребности. Почти 70 тыс. жителей Карабаха — примерно половина населения — выехали в Армению
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Азербайджан начинает устанавливать юридический статус армянских жителей Нагорного Карабаха путем их регистрации, объявила администрация президента Азербайджана, передает Trend.

Регистрация — это первый этап в рамках обеспечения реинтеграции жителей региона. Ее будут проводить в электронном виде через портал reintegration.gov.az, сообщить данные также можно будет по телефону, через WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) или по электронной почте. В дальнейшем планируется обеспечить прием обращений на местах.

«Предварительная регистрация создаст условия для эффективного пользования армянскими жителями, проживающими в Карабахском экономическом районе, всеми государственными услугами, а также удовлетворения их социально-экономических и гуманитарных потребностей», — сказано в сообщении.

19 сентября Азербайджан начал в Карабахе «антитеррористическую операцию». Она завершилась на следующий день: Баку и Степанакерт по предложению российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня, которое также включало пункты о демилитаризации региона армянской стороной и реинтеграции Карабаха как части Азербайджана.

Во время операции с карабахской стороны погибли не менее 200 человек, еще более 400 пострадали; с азербайджанской погибли 192 военных, еще 511 были ранены.

Армения не участвовала в формировании соглашения, а также отрицала, что в Карабахе присутствовали ее военные.

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Поле окончания боевых действий в Ереване прошли протесты, участники которых требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

28 сентября глава непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. В документе населению Карабаха посоветовали «ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном», чтобы принять решение о том, жить ли им в Карабахе.


По данным на 2015 год, в регионе проживали 150 тыс. человек, 95% — армяне. Они после вышеописанных событий начали покидать регион. По последней информации властей Армении, в республику приехали уже 68 тыс. человек. Ранее советник президента Карабаха Давид Бабаян допускал, что из Карабаха уедет 99,9% армянского населения, или более 120 тыс. человек, из-за нежелания жить в составе Азербайджана и опасений этнических чисток.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Нагорный Карабах Азербайджан Армения
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