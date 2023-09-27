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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Насколько свободно армяне Нагорного Карабаха могут перебраться в Армению

За неделю после капитуляции Степанакерта непризнанную НКР покинули более 50 тыс. человек
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Баку пообещал амнистию карабахским армянам, воевавшим на стороне непризнанной НКР, и реинтеграцию населения. Но Карабах уже покинула почти половина жителей. Вашингтон и Берлин предлагают направить в регион наблюдательную миссию
Вид на одну из улиц Степанакерта
Вид на одну из улиц Степанакерта (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

На кого в Карабахе распространяется азербайджанская амнистия

27 сентября погранслужба Азербайджана задержала бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна. Это произошло на контрольно-пропускном пункте «Лачин», когда миллиардер пытался выехать по Лачинскому коридору из Нагорного Карабаха в Армению. Варданяна доставили в Баку, сообщили в погранслужбе. Он пока единственный из бывших или нынешних руководителей НКР, кто был задержан азербайджанской стороной.

Родившийся в Ереване Рубен Варданян — предприниматель и инвестор, президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей Московской школы управления «Сколково». До 2012 года был руководителем и контролирующим акционером инвестиционной компании «Тройка Диалог».

По итогам 2021 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1 млрд, он занимал 116-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров. По оценке Forbes Real Time, сейчас его состояние составляет $1,2 млрд.

В период активных военных действий в Карабахе в 2020 году Варданян выступал с публичными заявлениями, в том числе просил президента России Владимира Путина помочь с разрешением конфликта. В сентябре 2022 года он сообщил об отказе от российского гражданства и переезде в Карабах. Спустя месяц по предложению тогдашнего главы НКР возглавил правительство. В Баку деятельность Варданяна в Карабахе называли преступно-авантюристической и требовали от него покинуть регион. В феврале 2023 года он был освобожден от должности госминистра, но остался в Карабахе.

На следующий день, после того как 19 сентября Баку начал в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию», в Степанакерте (азербайджанское название столицы региона Ханкенди) объявили о капитуляции. Руководство Азербайджана заверило, что предусматривает амнистию для военных НКР, которые готовы сложить оружие. «Даже в отношении бывших военных и комбатантов, если их можно так классифицировать, мы предусматриваем амнистию», — заявил 22 сентября в интервью агентству Reuters помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он подчеркнул, что Баку обеспечит права и безопасность карабахских армян в соответствии с Конституцией Азербайджана — это значит, что обращаться с ними будут как с гражданами республики, утверждает Гаджиев.

В разговоре с Politico 23 сентября он также сообщил, что Баку сформировал правительственную рабочую группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с интеграцией Нагорного Карабаха. «Карабах был пороховой бочкой и самой милитаризованной зоной в мире. Но теперь это в прошлом. В этих обстоятельствах шансы на мир между Арменией и Азербайджаном гораздо выше», — считает Гаджиев.

Однако на должностных лиц НКР, как следует из слов Гаджиева, амнистия не распространяется. «Официальные лица говорили об амнистии в том случае, если люди будут готовы принять гражданство Азербайджана. Это относится к людям воевавшим, но ни в коем случае не к той категории людей, которых обвиняют в военных преступлениях», — пояснил РБК азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. Он, однако, уверен, что Баку не собирается проводить в Карабахе массовые аресты.

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С Рубеном Варданяном, считает эксперт, ситуация совершенно иная. «Во-первых, он не местный — никакого отношения к армянам Карабаха он не имеет. Во-вторых, его призывы к борьбе до конца, к войне, к сепаратизму — это уже целый букет для человека, который в прошлом году появился в Карабахе и развернул там бурную деятельность», — пояснил Мамедов. Что касается других руководителей непризнанной НКР, то здесь эксперт обратил внимание на следующий факт: бывший командующий армией Карабаха и секретарь Совета безопасности НКР Самвел Бабаян 25 сентября выехал из Карабаха в Армению. «Если он оказался в Армении и уже раздает там интервью, то значит, и такое отношение возможно», — отметил Мамедов и предположил, что часть карабахских армян, которые выехали из региона, еще могут вернуться.

Что говорят посредники о наблюдательной миссии в Карабахе

Вопрос защиты прав карабахских армян в период интеграции поднимается давно: премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивал, что Ереван признает Нагорный Карабах частью Азербайджана, однако Баку должен гарантировать безопасность его жителей. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для армян есть выбор: либо принять гражданство республики, либо уехать; никаких оговорок о каком-либо особом статусе для армянского меньшинства в республике он не делал.

О необходимости защиты населения Нагорного Карабаха говорили и международные посредники. Президент России Владимир Путин, выступая 12 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявлял, что «вопросы гуманитарного характера, недопущения там каких-то этнических чисток <…> никуда не делись».

Уже после капитуляции Степанакерта президент Франции Эмманюэль Макрон, как сообщило агентство AFP, в телефонном разговоре с Алиевым осудил решение Баку применить силу и призвал собеседника «обеспечить гарантии прав и безопасности жителей Карабаха». О гуманитарной ситуации в Карабахе 26 сентября высказался верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. «Я с обеспокоенностью слежу за развитием хрупкой гуманитарной ситуации. Важно, чтобы права этнического армянского населения на местах были защищены, а все действия основывались на международном праве», — заявил он.

Уже звучат предложения создать в регионе международную миссию. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая 21 сентября на заседании Совбеза ООН, заявил, что в Карабахе необходимо развернуть миротворческие силы под мандатом ООН. «Необходимо потребовать вывода азербайджанских военных и правоохранительных органов из гражданских населенных пунктов в Нагорном Карабахе, для того чтобы исключить панику, провокации, эскалацию до результата переговоров», — сказал он (цитата по ТАСС). Представитель ООН, комментируя это предложение, отметил, что для формирования такой миссии необходимо решение Совета Безопасности.

С предложением организовать гражданскую миссию международных наблюдателей выступили США. Об этом с Алиевым, в частности, 26 сентября говорил госсекретарь Энтони Блинкен. С просьбой допустить в Карабах наблюдательную миссию к президенту Азербайджана обратилась и глава МИД Германии Анналена Бербок. Москва на эту инициативу смотрит сдержанно: как заявил 26 сентября представитель Кремля Дмитрий Песков, «любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны».

Судя по заявлениям Баку, такого согласия ждать не стоит: как сказал в опубликованном 27 сентября интервью изданию Deutsche Welle (признано в России иноагентом) Хикмет Гаджиев, «необходимости в какой-либо международной наблюдательной миссии нет, поскольку реалии на местах очевидны». Но по словам представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, Алиев в разговоре с Блинкеном дал согласие на приезд наблюдателей. Параметры их миссии еще будут согласованы.

К 15:00 местного времени (14:00 по Москве) 27 сентября, по словам пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян, из Нагорного Карабаха в республику въехали 50 243 армянина. Обеспечение 5,7 тыс. из них на себя взяло государство. «Остальные наши соотечественники отказались от первичной помощи и разъехались по местам проживания. Затем, уже после процесса регистрации и оценки потребностей, будут реализовываться продолжительные программы», — сказала Багдасарян (цитата по Armenpress).

Всего, по данным переписи 2015 года, в НКР проживали чуть больше 145 тыс. человек. Как сказал 25 сентября Reuters советник президента непризнанной республики Давид Бабаян, более 120 тыс. карабахских армян покинут регион и уедут в Армению из-за нежелания жить под юрисдикцией Азербайджана.

В армянском экспертном сообществе перспективу интеграции Карабаха в Азербайджан оценивают скептически. «Баку провалил свою идею интеграции, когда применил силу против населения Нагорного Карабаха. Да, погибли военные, но вместе с ними погибли и женщины, дети, старики. Поэтому на данный момент уже более 50 тыс. человек прошли по тому одностороннему коридору, который Азербайджан им дал. Так что говорить об интеграции преждевременно и вообще, мне кажется, не имеет смысла», — сказал РБК армянский политолог Джонни Меликян. Он считает, что гарантий безопасности у людей, пересекающих границу, нет: «Например, человек, который воевал, через мост (Акари, где расположен КПП «Лачин». — РБК) прошел, и его не остановили. А кто-то, как Рубен Варданян, задержан и уже находится в Баку». «Нет людей, которые хотели бы остаться на своей земле», — резюмировал Меликян.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Армения Азербайджан Нагорный Карабах Рубен Варданян
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