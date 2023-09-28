Кабмин Армении: из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 68 тыс. человек

В Ереване сообщили о более чем 68 тыс. покинувших Карабах армян

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Армению из Нагорного Карабаха прибыли более 68 тыс. человек, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

«По состоянию на 12:00 (11:00 мск) в Республику Армения прибыли 68 386 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха», — сказала Багдасарян. Ее слова приводит издание 1Lurer.

Правительство выделило аппаратам губернаторов Армении 360 млн драмов (чуть больше $930 тыс.) на обеспечение товарами первой необходимости жителей Карабаха, переехавших в Армению. По словам министр экономического и социального развития Гнела Саносяна, эти деньги могут быть потрачены на разные нужды — имущество, еду, транспортные расходы.

По данным переписи 2015 года, в непризнанной республике проживали 151 тыс. человек, из которых 95% — армяне. 24 сентября советник президента НКР Давид Бабаян заявил, что уехать хотят около 120 тыс. этнических армян, уточнив, что это 99,9% населения.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, предусматривающее вывод армянских военных (Армения отрицала присутствие своих войск в НКР), расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники.

28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР с 1 января 2024 года. В документе говорится, что населению республики как внутри, так и за ее пределами стоит «ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными» азербайджанской стороной и самостоятельно принять решение.