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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Армению из Карабаха переехала почти треть населения

Правительство Армении: из Карабаха в страну переехали 47,1 тыс. человек
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Армению из Нагорного Карабаха переехали уже 47,1 тыс. человек, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян. Это почти треть населения непризнанной республики.

После прохождения регистрации в специальных центрах Гориса или Вайка происходит размещение переселенцев.

По словам Багдасарян, уже 22,8 тыс. переселенцев прошли регистрацию, жилье было предоставлено более 4 тыс. жителей Нагорного Карабаха. «Остальные пожелали самостоятельно решить вопрос проживания, но это не означает, что государство отказывается от их дальнейшей поддержки», — сказала она (цитата по 1Lurer).

По данным переписи 2015 года, в непризнанной республике проживали 151 тыс. человек, из которых 95% — армяне. 24 сентября власти Нагорного Карабаха заявили, что уехать хотят около 120 тыс. человек, уточнив, что это 99,9% населения.

В Армению из Карабаха переехала почти треть населения
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Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, предусматривающее вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

Баку пообещал проживающим в Карабахе армянам «перемены к лучшему», заверив, что стремится «строить совместную жизнь на основе мира».

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Премьер Армении Никол Пашинян, в свою очередь, отмечал, что жители Нагорного Карабаха смогут переехать в Армению в случае, если «будет зафиксирована невозможность их нахождения» в регионе.

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Армения Нагорный Карабах переезд население
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