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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан раскрыл свои потери в Нагорном Карабахе

Минздрав Азербайджана сообщил о гибели 192 военных в Нагорном Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Среди военнослужащих Азербайджана в ходе «антитеррористической операции» погибли 192 человека, были ранены 511, сообщили в Минздраве. В Нагорном Карабахе ранее сообщали о 200 погибших и 400 раненых
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В ходе «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе погибли 192 азербайджанских военных, еще 511 были ранены. Об этом сообщает Минздрав Азербайджана.

По данным ведомства, 180 погибших были военнослужащими Министерства обороны, 12 — МВД. «Личность 11 человек будет установлена судебно-медицинской экспертизой», — подчеркнули в министерстве.

Среди гражданских лиц один человек погиб, еще один получил ранение, добавили в Минздраве Азербайджана.

Ранее, 23 сентября, омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что в ходе проведения Азербайджаном «антитеррористических мероприятий» с карабахской стороны погибли не менее 200 человек, еще более 400 были ранены.

В ходе конфликта погибли и российские миротворцы. Их автомобиль обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг из стрелкового оружия. Военные возвращались с наблюдательного поста, сообщало Минобороны России. Прокуратура Азербайджана уточнила, что погибли шесть российских военнослужащих. По версии, изложенной ведомством, 20 сентября военнослужащие азербайджанской армии, которые принимали участие в «локальных антитеррористических» мероприятиях в Нагорном Карабахе, обстреляли в районе села Джанятаг (Чанкатах) автомобиль с российскими миротворцами. Из-за сложного рельефа местности и погодных условий машина миротворческого контингента была принята за относящуюся к «незаконным армянским вооруженным формированиям», заявляло ведомство.

Порядка 2 тыс. российских миротворцев находятся в Нагорном Карабахе с 2020 года в соответствии с договоренностями Москвы с Баку и Ереваном.

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Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения за гибель российских миротворцев. Он заявил, что будет проведено тщательное расследование, а семьям погибших окажут материальную помощь.

Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, которое предусматривает вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

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Виктория Громова Виктория Громова
Нагорный Карабах Азербайджан погибшие Минздрав
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