Азербайджан раскрыл свои потери в Нагорном Карабахе
В ходе «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе погибли 192 азербайджанских военных, еще 511 были ранены. Об этом сообщает Минздрав Азербайджана.
По данным ведомства, 180 погибших были военнослужащими Министерства обороны, 12 — МВД. «Личность 11 человек будет установлена судебно-медицинской экспертизой», — подчеркнули в министерстве.
Среди гражданских лиц один человек погиб, еще один получил ранение, добавили в Минздраве Азербайджана.
Ранее, 23 сентября, омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что в ходе проведения Азербайджаном «антитеррористических мероприятий» с карабахской стороны погибли не менее 200 человек, еще более 400 были ранены.
В ходе конфликта погибли и российские миротворцы. Их автомобиль обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг из стрелкового оружия. Военные возвращались с наблюдательного поста, сообщало Минобороны России. Прокуратура Азербайджана уточнила, что погибли шесть российских военнослужащих. По версии, изложенной ведомством, 20 сентября военнослужащие азербайджанской армии, которые принимали участие в «локальных антитеррористических» мероприятиях в Нагорном Карабахе, обстреляли в районе села Джанятаг (Чанкатах) автомобиль с российскими миротворцами. Из-за сложного рельефа местности и погодных условий машина миротворческого контингента была принята за относящуюся к «незаконным армянским вооруженным формированиям», заявляло ведомство.
Порядка 2 тыс. российских миротворцев находятся в Нагорном Карабахе с 2020 года в соответствии с договоренностями Москвы с Баку и Ереваном.
Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения за гибель российских миротворцев. Он заявил, что будет проведено тщательное расследование, а семьям погибших окажут материальную помощь.
Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, которое предусматривает вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.