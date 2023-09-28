Суд в Азербайджане арестовал Варданяна по делу о финансировании терроризма

Варданяна арестовали в Азербайджане по делу о финансировании терроризма

Варданяна задержали 27 сентября на КПП в Лачинском коридоре, сообщала его жена. Азербайджан считает, что он за счет собственных средств финансировал незаконные вооруженные формирования в Карабахе

Рубен Варданян (в центре) (Фото: State Security Service of Azerbaijan / Reuters)

Бывшего государственного министра Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна арестовали в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в незаконном пересечении границы, передает агентство Turan со ссылкой на Службу госбезопасности Азербайджана.

«Варданян был задержан 27 сентября 2023 года и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста», — говорится в сообщении.

По версии азербайджанского следствия, Варданян в сентябре 2022 года незаконно пересек границу и направился в зону временного размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он с целью «совершения террористических актов и диверсий» оснащал и финансировал за счет собственных средств незаконные вооруженные формирования в непризнанной республике, считает Служба госбезопасности Азербайджана.

Варданян — бизнесмен и инвестор, президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры», один из основателей Московской школы управления «Сколково». До 2012 года был руководителем и контролирующим акционером инвестиционной компании «Тройка Диалог». В 2021 году Forbes оценивал его состояние в $1 млрд.

В сентябре 2022 года Варданян объявил об отказе от российского гражданства и отъезде в Карабах. Там его через два месяца назначили госминистром, он ушел в отставку в феврале 2023-го.

19–20 сентября Баку провел «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе, после чего власти непризнанной республики согласились разоружиться и обсуждать реинтеграцию в состав Азербайджана. Позднее глава Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики.

Число покинувших Карабах местных жителей уже превысило 50 тыс. человек, сообщало правительство Армении. Жена Варданяна Вероника Зонабенд говорила РБК, что его задержали на КПП в Лачинском коридоре, когда тот с другими армянами пытался выехать из Карабаха в Армению.

Ереван в связи с задержанием Варданяна решил обратиться в Европейский суд по правам человека.