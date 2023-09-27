Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с задержанием Варданяна Азербайджаном

Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с задержанием Варданяна

Армения обратится в ЕСПЧ в связи с задержанием Рубена Варданяна на азербайджанском КПП. Ранее Госпогранслужба Азербайджана сообщила, что экс-госминистра НКР доставили в Баку в сопровождении сотрудников ведомства

Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с задержанием властями Азербайджана бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, сообщила пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян, передают «Новости Армении».

Ранее жена Варданяна Вероника Зонабенд сообщила РБК, что ее мужа задержали на КПП в Лачинском коридоре и «взяли в плен азербайджанскими властями». Варданян пытался покинуть Нагорный Карабах вместе с другими армянами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о задержании Варданяна. Однако поскольку «у него есть российское гражданство», Москва должна получить информацию, если имело место задержание, и защищать его права.

После этого журналисты напомнили Пескову, что Варданян вышел из гражданства России. «Я не уверен, поэтому не берусь комментировать точно. Если он вышел из российского гражданства — это другое дело», — ответил пресс-секретарь.

Рубен Варданян — предприниматель и инвестор, президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей Московской школы управления «Сколково». По итогам 2021 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1 млрд, он занимал 116-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров. По оценке Forbes Real Time, сейчас его состояние оценивается в $1,2 млрд. В период активных военных действий в Карабахе в 2020 году Варданян просил президента России Владимира Путина помочь разрешить конфликт.

Позднее Госпогранслужба Азербайджана опубликовала фотографию, на которой Варданян стоит между двумя азербайджанскими военными. Его доставили в Баку в сопровождении сотрудников ведомства.

В сентябре 2022 года Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян предложил ему возглавить правительство. В декабре 2022 года президент России Владимир Путин удовлетворил прошение бизнесмена о выходе из гражданства.

Варданян не раз поддерживал действия российского миротворческого контингента и предлагал премьеру Армении Николу Пашиняну приехать в непризнанную республику. Он также критиковал позицию Азербайджана относительно Лачинского коридора. В Баку требовали у Варданяна покинуть Нагорный Карабах.