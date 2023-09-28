В Азербайджане предъявили обвинение Рубену Варданяну

Варданяна задержали 27 сентября, когда он пытался покинуть Нагорный Карабах с другими армянами. Баку обвинил его в финансировании терроризма и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. Армения обратилась в ЕСПЧ

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Служба государственной безопасности Азербайджана предъявила обвинения задержанному бывшему государственному министру Нагорного Карабаха и экс-совладельцу «Тройка Диалог» Рубену Варданяну, сообщила пресс-служба ведомства.

Варданяну инкриминируется финансирование терроризма, создание и участие в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также незаконное пересечение границы.

Бывшего госминистра Нагорного Карабаха задержали 27 сентября на контрольно-пропускном пункте в Лачинском коридоре (соединяет Карабах с Арменией). По версии азербайджанского следствия, в сентябре 2022 года он вне КПП незаконно пересек государственную границу и проник в зону временного размещения российских миротворцев в Карабахе.

«С целью совершения террористических актов и диверсий», считают следователи, он оснащал частных лиц и незаконные вооруженные формирования, «которые проводили рейды, приведшие к гибели людей и другим серьезным последствиям».

Служба госбезопасности Азербайджана считает, что Варданян также «финансировал терроризм», направляя свои средства на деятельность этих незаконных вооруженных формирований.

В связи с задержанием Варданяна Армения обратилась в Европейский суд по правам человека.

Варданян — предприниматель и инвестор, президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей Московской школы управления «Сколково». До 2012 года был руководителем и контролирующим акционером инвестиционной компании «Тройка Диалог». По итогам 2021 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1 млрд, он занимал 116-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров. В сентябре 2022 года Варданян объявил о решении отказаться от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах. Через два месяца он стал госминистром непризнанной республики. В отставку он ушел в нынешнем феврале.

19-20 сентября Баку провел «антитеррористическую» операцию, после чего власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики согласились на разоружение и переговоры о реинтеграции региона в состав Азербайджана.

Представители армян Нагорного Карабаха и азербайджанские власти 21 сентября провели первые переговоры. 28 сентября президент Карабаха подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался вмешиваться в ситуацию в Карабахе. Это вызвало протесты в Ереване, а оппозиция пообещала добиваться его отставки.

После операции Азербайджана местное население начало массово уезжать из Карабаха в Армению. По данным Еревана, границу уже пересекли свыше 50 тыс. человек (по состоянию на 2015 года там проживали около 150 тыс. человек).