 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Азербайджане предъявили обвинение Рубену Варданяну

Служба госбезопасности Азербайджана предъявила обвинения Рубену Варданяну
Варданяна задержали 27 сентября, когда он пытался покинуть Нагорный Карабах с другими армянами. Баку обвинил его в финансировании терроризма и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. Армения обратилась в ЕСПЧ

В Азербайджане предъявили обвинение Рубену Варданяну
Video

Служба государственной безопасности Азербайджана предъявила обвинения задержанному бывшему государственному министру Нагорного Карабаха и экс-совладельцу «Тройка Диалог» Рубену Варданяну, сообщила пресс-служба ведомства.

Варданяну инкриминируется финансирование терроризма, создание и участие в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также незаконное пересечение границы.

Бывшего госминистра Нагорного Карабаха задержали 27 сентября на контрольно-пропускном пункте в Лачинском коридоре (соединяет Карабах с Арменией). По версии азербайджанского следствия, в сентябре 2022 года он вне КПП незаконно пересек государственную границу и проник в зону временного размещения российских миротворцев в Карабахе.

«С целью совершения террористических актов и диверсий», считают следователи, он оснащал частных лиц и незаконные вооруженные формирования, «которые проводили рейды, приведшие к гибели людей и другим серьезным последствиям».

Служба госбезопасности Азербайджана считает, что Варданян также «финансировал терроризм», направляя свои средства на деятельность этих незаконных вооруженных формирований.

Читайте на РБК Pro
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью
В Париже запретили аренду электросамокатов. Что это значит для кикшеринга
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР

В связи с задержанием Варданяна Армения обратилась в Европейский суд по правам человека.

Варданян — предприниматель и инвестор, президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей Московской школы управления «Сколково». До 2012 года был руководителем и контролирующим акционером инвестиционной компании «Тройка Диалог».

По итогам 2021 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1 млрд, он занимал 116-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров.

В сентябре 2022 года Варданян объявил о решении отказаться от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах. Через два месяца он стал госминистром непризнанной республики. В отставку он ушел в нынешнем феврале.

19-20 сентября Баку провел «антитеррористическую» операцию, после чего власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики согласились на разоружение и переговоры о реинтеграции региона в состав Азербайджана.

Представители армян Нагорного Карабаха и азербайджанские власти 21 сентября провели первые переговоры. 28 сентября президент Карабаха подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался вмешиваться в ситуацию в Карабахе. Это вызвало протесты в Ереване, а оппозиция пообещала добиваться его отставки.

После операции Азербайджана местное население начало массово уезжать из Карабаха в Армению. По данным Еревана, границу уже пересекли свыше 50 тыс. человек (по состоянию на 2015 года там проживали около 150 тыс. человек).

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Рубен Варданян Азербайджан обвинения финансирование терроризма незаконные вооруженные формирования
Материалы по теме
Насколько свободно армяне Нагорного Карабаха могут перебраться в Армению
Политика
Власти Азербайджана опубликовали фото задержанного Варданяна
Политика
Что происходит в Карабахе спустя неделю после операции Азербайджана
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 101,98 (-0,01) Инвестиции, 27 сен, 17:04 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 96,5 (+0,26) Инвестиции, 27 сен, 17:04
ПСБ запустил новую федеральную рекламную кампанию «Банк настоящего» Пресс-релиз, 11:25
Швецов назвал опасным злоупотребление валютным регулированием Финансы, 11:22
Как выглядит место пожара склада в Ташкенте. Фоторепортаж Общество, 11:13 
Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ проходит пешком Политика, 11:11
В Крыму назвали удар ВСУ по штабу в Севастополе военным вызовом Политика, 11:10
Глава Binance раскрыл новые детали продажи российского бизнеса биржи Крипто, 11:05
Белгородский оперштаб опроверг заход диверсантов и сообщил о бое Политика, 11:03
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Роналду первым в истории провел больше тысячи матчей без поражений Спорт, 10:56
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 10:55
Зеленая торговля: как ретейл внедряет проекты устойчивого развития Тренды, 10:55
Как индекс ESG влияет на развитие малых и средних городов России Новая экономика, 10:54
Почему Якиманка – один из самых престижных районов Москвы РБК+, 10:53
Акции Disney упали до минимума за 9 лет. Поможет ли распродажа активов Pro, 10:52
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:51