Рубена Варданяна задержали перед въездом в Армению

Бизнесмен пытался покинуть Нагорный Карабах вместе с беженцами, сказала РБК его супруга

Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший государственный министр Нагорного Карабаха и бывший совладелец «Тройка Диалог» Рубен Варданян был сегодня задержан азербайджанской стороной на КПП в Лачинском коридоре, сообщила РБК его жена Вероника Зонабенд.

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах (Нагорный Карабах. — РБК) вместе с тысячами других армян», — сказала она.

Зонабенд уточнила РБК, что Варданяна задержали при прохождении моста Акари, где находится азербайджанский КПП, при попытке въехать в Горис Сюникской области Армении.

Также о задержании Варданяна сообщили армянское издание Politik и азербайджанское издание Haqqin со ссылкой на телеграм-канал AzFront.

РБК обратился за комментарием в МИД и МВД Азербайджана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что не располагает информацией о задержании Варданяна. В сентябре 2022 года Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Спустя месяц по предложению президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна он возглавил правительство. В декабре 2022 года Путин удовлетворил прошение бизнесмена о выходе из гражданства.

В феврале Варданян был отправлен в отставку. Бизнесмен тогда заявлял, что у него есть противоречия с Арутюняном, но их объединяла «общая идея».

За время пребывания в Нагорном Карабахе Варданян неоднократно поддерживал действия российского миротворческого контингента и предлагал президенту Армении Николу Пашиняну не заниматься критикой, а лично приехать в непризнанную республику. Также он критиковал позицию Азербайджана по Лачинскому коридору. В Баку в свою очередь требовали от Варданяна, который неоднократно говорил об арцахских корнях, покинуть Нагорный Карабах.