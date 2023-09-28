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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Экс-глава МИД Нагорного Карабаха Бабаян сдался властям Азербайджана

Экс-глава МИД Нагорного Карабаха Бабаян добровольно сдался властям Азербайджана
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Варданян внесен в черный список Азербайджана. 27 сентября азербайджанские власти задержали экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, на следующий день ему предъявили обвинения в спонсировании терроризма
Давид Бабаян
Давид Бабаян (Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Artsakh)

Бывший министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), советник президента Давид Бабаян добровольно сдался властям Азербайджана. Об этом он написал в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Я включен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши», — заявил Бабаян.

Степанакерт является столицей непризнанной республики, а Шуши — город, который также расположен в регионе, — находится под контролем азербайджанских сил после войны 2020 года. По словам Бабаяна, его неявка или, «хуже того, побег» нанесет серьезнейший ущерб народу Нагорного Карабаха.

Бабаян был главой МИД Нагорного Карабаха с 4 января 2021 года по 17 января 2023-го, после чего его назначили советником президента республики и представителем президента по особым поручениям.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Спустя день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, которое предусматривает вывод армянских военных (власти Армении отрицали присутствие войск в Карабахе), расформирование и разоружение армии республики, а также вывод военной техники.

После этих событий Бабаян заявил, что более 120 тыс. человек, живших в Нагорно-Карабахской республике, уедут в Армению из-за нежелания жить в составе Азербайджана. По состоянию на 2015 год это 99,74% от проживавших в НКР этнических армян.

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27 сентября власти Азербайджана задержали бывшего госминистра республики Рубена Варданяна на КПП в Лачинском коридоре, он ехал в сторону Армении. Утром 28 сентября азербайджанская служба госбезопасности сообщила, что Варданяна арестовали, его обвинили в «спонсировании терроризма» и участии в создании или деятельности незаконных вооруженных формирований. Ему грозит до 14 лет тюрьмы.

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Мир Ландау
Азербайджан Нагорный Карабах Армения
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