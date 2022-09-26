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Bloomberg узнал о планах ЕС отложить ограничение цен на российскую нефть
Bloomberg: ЕС планирует отложить ограничение цен на российскую нефть из-за разногласий
Страны Евросоюза пытаются достичь соглашения о введении предельных цен на российскую нефть и, скорее всего, отложат данный вопрос до тех пор пока не будет согласован более широкий пакет санкций, пишет Bloomberg.
По данным источников агентства, Кипр и Венгрия вошли в число стран, которые выразили несогласие с инициативой.
Члены Еврокомиссии встретились с представителями стран ЕС в минувшие выходные, чтобы попытаться найти компромисс по пакету ограничительных мер.
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