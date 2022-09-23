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Война санкций ,  
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ЕС решил ускорить введение потолка цен на российскую нефть

ЕС ускорит введение потолка цен на нефть после объявления частичной мобилизации в России
Обсуждение новых санкций, в которые войдет введение предельных цен на нефть из России, активизировалось после объявления в стране частичной мобилизации и слов Путина о ядерном оружии
Фото: AP
Фото: AP

Страны — члены Евросоюза стремятся в течение нескольких недель согласовать введение предельных цен на российскую нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, обсуждения активизировались после выступления президента России Владимира Путина, во время которого он объявил частичную мобилизацию в стране на фоне эскалации боевых действий на Украине.

Собеседники допускают, что эта мера войдет в новый пакет антироссийских санкций. Reuters в свою очередь сообщает со ссылкой на дипломатические источники, что ЕС рассматривает не только введение потолка цен на нефть, но и ужесточение ограничений на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и усиление санкций против отдельных лиц. Кроме того, обсуждались дальнейшие ограничения на экспорт предметов роскоши в страну. Об этом ранее сообщала Politico.

Reuters также пишет, что ЕС подтолкнули к действиям объявление частичной мобилизации и «ядерная риторика» Путина (утром 21 сентября президент заявил, что Россия, обладающая ядерным оружием, использует все средства для своей защиты), а также планы ДНР, ЛНР и пророссийских администраций Запорожской и Херсонской областей провести референдумы о вхождении в состав России.

Боррель анонсировал введение «скорых» новых санкций против России
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Фото:Пресс-служба представительства ЕС / РИА Новости

Как передает агентство со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, новые санкции будут состоять из «экономических и индивидуальных» мер, они будут включать «дополнительный экспортный контроль над гражданскими технологиями».

По словам источников Bloomberg, страны ЕС будут стремиться достичь предварительной договоренности о потолке цен на нефть перед неформальной встречей лидеров стран-членов объединения в Праге 6 октября. Со слов одного из источников, страны, получившие льготы на поступающую по трубопроводам нефть, захотят убедиться, что они останутся нетронутыми. Страны, которые импортируют сырье по морю, могут попытаться связать предельную цену с эмбарго на морские поставки.

Обсуждение ограничения доходов России от экспорта энергоносителей идет с начала военной операции на Украине. В начале сентября ввести потолок цен на российскую нефть договорились страны G7; по данным Financial Times, мера начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов, одновременно с эмбарго ЕС на импорт российской нефти. Евросоюз также обсуждает введение предельной цены на российский газ.

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21 сентября представитель Европейской комиссии Питер Стано пообещал, что ЕС подготовит собственный ответ России в связи с обращением Путина, объявлением частичной мобилизации и слов о ядерном оружии. По данным Politico, новые меры могут обсудить в пятницу, 23 сентября. Со слов главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, под ограничения попадут физические лица и технологический сектор.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
потолок цен на нефть санкции Евросоюз мобилизация Референдум ядерное оружие
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