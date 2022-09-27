Сейсмолог назвал причиной повреждения «Северного потока» два взрыва

Сейсмолог заявил о взрыве на «Северном потоке», эквивалентном более 100 кг тротила

Шведский сейсмолог Лунд исключил версию об аварии на «Северном потоке» из-за землетрясения или оползня. По его словам, измерительные станции зарегистрировали взрывы, мощность одного из них превысила 100 кг в тротиловом эквиваленте

Фото: Markus Schreiber / AP

Газопровод «Северный поток» получил повреждения в результате взрывов, а не землетрясений или подводного оползня, заявил шведскому телеканалу SVT сейсмолог Шведской национальной сейсмической сети при Уппсальском университете Бьорн Лунд.

По словам эксперта, собранные им и его коллегами из Северной Европы данные показали, что к аварии на трубопроводе привели два подводных взрыва. По оценке специалистов, мощность второго, более сильного взрыва превысила 100 кг в тротиловом эквиваленте.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Утечки газа из обеих ниток трубопровода «Северный поток-1», а также из одной нитки «Северного потока-2» были выявлены в ночь на 26 сентября. Все они произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм, который находится примерно в 40 км от побережья Швеции.

Компания-оператор «Северного потока» Nord Stream назвала повреждения беспрецедентными и затруднилась оценить сроки ремонта. А в Кремле заявили, что случившееся «требует срочного разбирательства». На вопрос, допускают ли российские власти, что это была диверсия, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что пока не появятся результаты расследования, «ни один из вариантов исключать нельзя».

Расследование ведут органы безопасности Германии. По словам источников Der Tagesspiegel, рассматривается две основные версии — что это могла быть операция украинских сил или операция России, проведенная под «ложным флагом». Москва неоднократно отвергала обвинения в использовании газа в качестве политического оружия.

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Инцидентом также занялась шведская полиция. Она квалифицировала происшествие как «грубый саботаж».