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Датские военные показали видео с места утечки на «Северном потоке»

На кадрах видно, как пузыри газа поднимаются на поверхность в двух местах. Первая утечка создает волнение на воде в диаметре 1 км, вторая — в диаметре около 200 м, сообщили в Минобороны Дании
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Вооруженные силы Дании показали видео утечки на газопроводе «Северный поток-2», снятое с воздуха. Как сообщили военные, в районах аварии установлены запретные зоны, это необходимо в целях безопасности судоходства и полетов.

Датский регулятор назвал дыру в «Северном потоке» «очень большой»
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Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

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Виктория Полякова Виктория Полякова
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