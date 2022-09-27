Датские военные показали видео с места утечки на «Северном потоке»

На кадрах видно, как пузыри газа поднимаются на поверхность в двух местах. Первая утечка создает волнение на воде в диаметре 1 км, вторая — в диаметре около 200 м, сообщили в Минобороны Дании

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Вооруженные силы Дании показали видео утечки на газопроводе «Северный поток-2», снятое с воздуха. Как сообщили военные, в районах аварии установлены запретные зоны, это необходимо в целях безопасности судоходства и полетов.