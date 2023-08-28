branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 25 авг, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 25 авг, 17:06
Фрикономика: почему риэлторам часто выгоднее продать жилье подешевле Pro, 09:32
Три россиянина вошли в топ-3 лучших вратарей НХЛ Спорт, 09:21
Сирия обвинила Израиль в ударе по аэропорту Алеппо Политика, 09:10
Где увидеть китов на расстоянии вытянутой руки 09:10
В Таджикистане из-за проливных дождей погибли 13 человек Общество, 09:06
Пекари назвали причины подорожания производства хлеба Бизнес, 09:00
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ Pro, 08:58
На образовательные опции, интенсивы и подписку
Успейте получить новые знания со скидкой
Купить
ФСБ обвинила экс-сотрудника консульства США в сборе данных о мобилизации Политика, 08:54
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:39
«Спрос в 4–5 раз превышает предложение». Что будет с рынком IPO в России Pro, 08:31
Глава Полтавской области сообщил о повреждении промышленного объекта Политика, 08:21
Франция заплатит фермерам €200 млн за уничтожение вина Бизнес, 08:17
«Ростех» ликвидирует развивавшую ИТ-экспорт «дочку» Технологии и медиа, 08:00
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ обвинила экс-сотрудника консульства США в сборе данных о мобилизации

ФСБ обвинила экс-сотрудника консульства США в сборе данных о мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчину обвиняют в сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе, ему грозит до восьми лет лишения свободы. В ФСБ полагают, что он собирал данные о ходе мобилизации, военной операции и протестной активности
Роберт Шонов (в центре)
Роберт Шонов (в центре) (Фото: пресс-служба Лефортовского районного суда)

Сотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова, он обвиняется по новой статье Уголовного кодекса — 275.1, «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей ФСБ.

В спецслужбе считают, что Шонов с сентября 2022 года «выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году». За это, по информации ФСБ, он получал денежное вознаграждение.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября 2022 года. Спустя месяц, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из запаса. После завершения мобилизации военкоматы продолжили набор добровольцев.

После начала частичной мобилизации началась вторая волна отъезда россиян за рубеж (первая последовала за объявлением о начале спецоперации в феврале 2022 года). Точных данных о масштабах миграции нет. Научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов в разговоре с РБК допустил, что с 24 февраля 2022 года по февраль 2023-го из России уехали 500–700 тыс. человек. В июне помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в страну вернулась половина уехавших после объявления частичной мобилизации.

После начала мобилизационных мероприятий в российских городах начались протестные акции, которые сопровождались массовыми задержаниями. Также с тех пор участились попытки поджогов военкоматов. В МВД заявляли, что россияне нередко совершают поджоги, следуя указаниям телефонных мошенников.

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
Три года под риском уголовного дела: какие беды сулит параллельный импорт
«Вьетнамскую Tesla» оценили дороже Ford и GM после IPO. Как это вышло
Переезд в другую страну: как побороть «стресс иммигранта»
Почему соучредитель Airbnb избавился от акций компании почти на $1,5 млрд
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ФСБ США частичная мобилизация шпионаж
Материалы по теме
В Латвии задержали четырех человек по подозрению в работе на ФСБ
Политика
Картаполов перечислил, что будет считаться уклонением от мобилизации
Политика
Картаполов заявил, что новой волной мобилизации в России «и не пахнет»
Политика