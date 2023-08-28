ФСБ обвинила экс-сотрудника консульства США в сборе данных о мобилизации

Мужчину обвиняют в сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе, ему грозит до восьми лет лишения свободы. В ФСБ полагают, что он собирал данные о ходе мобилизации, военной операции и протестной активности

Роберт Шонов (в центре) (Фото: пресс-служба Лефортовского районного суда)

Сотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова, он обвиняется по новой статье Уголовного кодекса — 275.1, «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей ФСБ.

В спецслужбе считают, что Шонов с сентября 2022 года «выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году». За это, по информации ФСБ, он получал денежное вознаграждение.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября 2022 года. Спустя месяц, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из запаса. После завершения мобилизации военкоматы продолжили набор добровольцев.

После начала частичной мобилизации началась вторая волна отъезда россиян за рубеж (первая последовала за объявлением о начале спецоперации в феврале 2022 года). Точных данных о масштабах миграции нет. Научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов в разговоре с РБК допустил, что с 24 февраля 2022 года по февраль 2023-го из России уехали 500–700 тыс. человек. В июне помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в страну вернулась половина уехавших после объявления частичной мобилизации.

После начала мобилизационных мероприятий в российских городах начались протестные акции, которые сопровождались массовыми задержаниями. Также с тех пор участились попытки поджогов военкоматов. В МВД заявляли, что россияне нередко совершают поджоги, следуя указаниям телефонных мошенников.

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