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Картаполов перечислил, что будет считаться уклонением от мобилизации

Депутат Картаполов: неявка по повестке будет считаться уклонением от мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Самовольное оставление воинской части мобилизованным и неявка в военкомат после получения повестки будет считаться уклонением от службы по мобилизации, заявил ТАСС глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он добавил, что законопроект могут принять в трех чтениях в осеннюю сессию.

Если проект будет принят, то за уклонение будет грозить до 5 лет лишения свободы или штраф в размере до 500 тыс. руб.

Материал дополняется.