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В городах России прошли задержания на акциях против мобилизации

Вечером 21 сентября в российских городах прошли акции протеста против частичной мобилизации. Задержанные на них доставлены в полицию для разбирательства, сообщили в МВД
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

МВД России «пресекло попытки проведения» несогласованных акций против частичной мобилизации в России, говорится в сообщении ведомства.

«В ряде регионов были предприняты попытки проведения несанкционированных акций, которые собрали крайне незначительное число участников. Все они пресечены, лица, допустившие правонарушения, задержаны и доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

По состоянию на 21:35 мск в 30 городах России, задержаны 1054 человека, сообщает проект «ОВД-Инфо» (признан иноагентом в России): в Петербурге — более 230, в Москве — более 190 человек, в Екатеринбурге — около 40.

По данным ОВД-Инфо, в Москве акция на Арбате насчитывала несколько десятков человек.

На момент подготовки материала МВД не привело официальных данных по количеству задержанных.

В середине дня 21 сентября прокуратура Москвы опубликовала предупреждение об ответственности в случае организации и участия в несогласованных митингах, а также за распространение информации о таких мероприятиях. В ведомстве указали, что в интернете, в том числе в соцсетях, появились сообщения «с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний».

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Утром в среду, 21 сентября, президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Президент назвал это решение «в полной мере адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. Мобилизация нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях», пояснил он.

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