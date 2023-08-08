МВД предупредило о массовых звонках с предложением поджечь военкомат

МВД и Генпрокуратура заявили об увеличении звонков с Украины для поджогов военкоматов

Мошенники все чаще звонят пожилым россиянам с предложением погасить долги или задержать преступников, совершив поджог военкоматов. Генпрокуратура напомнила, что такие поступки расценят как теракт или диверсию

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Россияне в течение последней недели стали массово получать звонки от мошенников с предложением поджечь объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры, сообщило МВД.

«Большинство их жертв — люди пожилого возраста, которые в данном случае рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов», — сказано в сообщении.

Генпрокуратура также прокомментировала участившиеся случаи поджогов военкоматов, отметив, что во всех случаях исполнителями выступили граждане России, следовавшие полученным по телефону с Украины инструкциям. Звонки были массовыми и совпали по времени с «датами успешного продвижения» российской армии в зоне военной операции, настаивают в ведомстве.

Связанные с украинским правительством организации представлялись во время звонков сотрудниками правоохранительных ведомств и банков, после чего «якобы в целях погашения кредитных обязательств, оказания содействия в задержании преступников или предотвращения иных общественно опасных деяний склоняли граждан к совершению преступлений».

В течение нескольких дней в конце июля и начале августа в России попытались 16 раз поджечь военкоматы в разных регионах: Московской, Челябинской и Саратовской областях, Татарстане, Башкирии, Адыгее и других.

Росгвардия усилила охрану зданий военкоматов из-за участившихся случаев атак. Близ военкоматов размещены группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, и они включены в маршруты патрулирования экипажей отдела вневедомственной охраны.

Генпрокуратура предупреждала, что попытки поджога могут расценить в качестве террористического акта (ст. 205 УК) или диверсии (ст. 281 УК). Опрошенные РБК юристы усомнились, что суд станет учитывать психологические манипуляции мошенников как смягчающие обстоятельства. «По закону в качестве такого обстоятельства может учитываться совершение преступления из сострадания, а также негативное влияние подстрекателя. Однако в отношении поджогов военкоматов пока что подобных прецедентов не было», — рассказал глава юридической компании AVG Legal адвокат Алексей Гавришев. Он при этом допустил, что в теории суд может учесть любые обстоятельства в качестве смягчающих, так как перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим.