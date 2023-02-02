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Антонов заявил о попытках США обойти запреты на наем россиян в посольство
Посол Антонов: США пытаются обойти ограничения на наем персонала в посольство в Москве
Соединенные Штаты пытаются обойти запрет на наем граждан России и третьих стран в американское посольство в Москве. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Посол напомнил, что срок пребывания российских дипломатов в США ограничен тремя годами. По этой причине Россия стремилась установить паритет, пояснил он.
«Одной из наших очень эффективных мер стал запрет Соединенным Штатам нанимать местный персонал из числа россиян и граждан третьих стран, составляющих значительную часть штата американского посольства. Сегодня очевидно, что российские рестрикции полностью американцами не выполняются, они пытаются обойти их», — сказал Антонов.
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