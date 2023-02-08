В России стало меньше желающих эмигрировать

Каждый третий житель планеты хотел бы эмигрировать, показал глобальный опрос. В России о желании переехать сообщили 15%. За последний год потенциальных эмигрантов стало меньше, несмотря на кризис и спецоперацию, оценили в «Ромире»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Более трети взрослого населения мира (36%) хотели бы эмигрировать в другую страну, показал опрос жителей 57 стран, включая Россию. Исследование провел исследовательский холдинг «Ромир» (в России) совместно с компаниями, входящими в международную ассоциацию Gallup International. Результаты опроса есть у РБК.

Россия попала в число стран с самым низким уровнем эмиграционных настроений. Как показало исследование, уехать жить в другое место были бы готовы 15% россиян. Примерно столько же желающих в Японии (14%), а меньше всех хотят переехать жители Вьетнама и Индии — 8 и 4% соответственно.

Глобальные опросы проводились в августе—октябре 2022 года среди 54,3 тыс. жителей разных стран по телефону, через интернет и лично. Участников просили ответить на вопрос: «Если бы вам предоставили все необходимые документы, хотели бы вы жить в другой стране или предпочли бы остаться там, где находитесь?» (среди прочих предлагался вариант «Затрудняюсь ответить»). В российскую выборку вошло более 1,5 тыс. респондентов, их опрашивали в августе.

В декабре 2022 года, то есть после объявления частичной мобилизации, «Ромир» в ходе одного из собственных исследований среди городского населения страны также спрашивал о желании эмигрировать. Декабрьские данные почти совпали с результатами августовского глобального опроса: о такой готовности заявили 16% респондентов в России. Тот же вопрос россиянам задавался и в декабре 2021 года — до начала спецоперации на Украине и масштабных санкций. Тогда доля потенциальных эмигрантов среди соотечественников была больше — 20%.

Кто и откуда хочет уехать

В среднем желание жить в другой стране больше других демонстрировали жители стран с неблагоприятными экономическими условиями. Жить в другой стране хотели бы 62% респондентов из государств с низким уровнем дохода. В классификации Всемирного банка из четырех категорий стран по благосостоянию к беднейшим относятся те, где валовой национальный доход на душу населения составляет меньше $1085.

В тройке стран, где большая часть населения мечтает переехать, оказались африканские государства — Сьерра-Леоне, Гана, Нигерия (первая относится к странам с низким уровнем дохода, последние — к странам с доходом ниже среднего уровня).

По мере роста благосостояния уменьшается импульс к эмиграции. В странах с доходом выше среднего (к ним относится Россия) и высоким уровнем дохода эмигрировать в среднем хотят 32% жителей. К примеру, во Франции на переезд готовы 30% опрошенных, в США и Германии — 33%, в Великобритании — 36%, в Италии — 37%.

Что касается возраста потенциальных эмигрантов, то среди тех, кто хотел бы попытать счастья в другой стране, больше всего молодых людей. Почти каждый второй (44%) опрошенный молодой человек (в возрасте до 34 лет) сообщил, что при возможности пожил бы в другой стране. Среди респондентов старшего возраста (старше 55 лет) только 23% хотели бы жить в другом месте.

Причины эмиграции

Исследователи выделяют три популярные причины для эмиграции. Население в развивающихся странах уезжает по экономическим мотивам; молодое поколение становится все более мобильным в поисках нового опыта и впечатлений; успешным людям зачастую становится тесно на локальном рынке, и они переезжают в поисках глобальных возможностей.

Впрочем, даже среди бедных стран есть те, чьи жители вовсе не хотят покидать родину. Среди них — Индия и Вьетнам (страны с доходами ниже среднего). Одна из возможных причин такой оседлости — сильная культурная идентичность, полагают социологи.

Исследование показывает в первую очередь миграционные настроения, а не фактическую готовность людей эмигрировать, пояснил доктор социологических наук, президент «Ромира» Андрей Милехин. «Экономический фактор в этих настроениях наиболее явный, но важно, что культурная идентичность и развитие страны, напротив, могут стать мощным мотивом остаться на родине. Мы видим существенно более низкий уровень эмиграционных настроений в странах с развитым чувством общности, таких как Индия, Вьетнам, Япония, в их числе и Россия», — говорит он.

Изменение настроений в России

Уровень эмиграционных настроений в России — один из самых низких в мире, показало глобальное исследование. При этом текущая политическая и экономическая ситуация не принесла значимого увеличения доли потенциальных эмигрантов, что подтверждают другие исследования «Ромира», рассказали в компании, приведя в пример данные недавнего, декабрьского опроса среди городского населения.

В 2022 году прошло две волны отъезда российских граждан за рубеж, и к моменту опроса эмиграционный потенциал существенно сократился, хотя и не исчерпан полностью, предположил социальный психолог, профессор РАН Тимофей Нестик. «Но поскольку речь идет о вынужденной, а не о спланированной эмиграции, сейчас помимо отсутствия необходимых для этого сбережений и связей, а также наличия обязательств перед близкими, затрудняющих отъезд, добавились новые факторы, сдерживающие переезд. Это усиление гражданской идентичности под влиянием внешней угрозы, психологические защитные механизмы, поддерживающие надежду на лучшее, а также реальная или воображаемая стигматизация уехавших как за рубежом, так и внутри страны», — отметил он.

Объективных открытых данных о масштабах миграции российских граждан из страны в 2022 году сегодня нет, сказал РБК научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов. «Исходя из обрывочных косвенных сведений и данных России и других стран, могу предположить, что в сумме уехали из России с 24 февраля от 500 тыс. до 700 тыс. человек», — дал оценку эксперт.