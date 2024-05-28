Путин назвал, какая армия не уйдет с Украины
Польские вооруженные силы не покинут Украину, если будут туда введены, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Ташкенте.
«Мы слышим польскую речь, там много наемников из Польши. Если там, скажем, зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками — другие уйдут, поляки — никогда. Это — очевидная вещь, для меня, во всяком случае, точно. Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли», — полагает он.
Путин также усомнился в том, что зарубежные служащие могут заняться охраной украинских границ, чтобы высвободить украинских военных для боевых действий. Такие заявления президент назвал «чушью и дурью».
По его мнению, на Украине уже присутствуют зарубежные военнослужащие под видом наемников и занимаются обслуживанием высокоточного оружия, а сейчас на Западе обсуждают отправку контингентов, чтобы оправдать потери среди уже прибывшего персонала.
«Все труднее, видимо, и труднее скрывать эти потери. Значит, поэтому, может быть, настало время показать, что там официально и присутствуют, чтобы и потери не показывать — реально, легально. Не знаю, может быть», — рассуждал Путин.
Власти Польши вслед за французскими коллегами не исключали отправку вооруженных сил на Украину вопреки позиции руководства НАТО, а также США. Париж называл два условия для такого решения: прорыв украинской обороны и запрос от Киева.
«Мы не должны исключать ни один вариант. Пусть Путин догадывается, что мы будем делать», — пояснил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.
К концу мая командование ВСУ формально утвердило прибытие французских инструкторов, на деле пока такое решение не приняли. Киев не исключает, что однажды время для отправки зарубежных контингентов придет.
Кремль считает неизбежным конфликт России с НАТО, если военные стран альянса появятся на территории Украины. Западные страны помогают украинской армии финансово и поставками вооружений с боеприпасами. Россия осуждает эту поддержку.
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