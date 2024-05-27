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Политика ,  
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Польша подготовится к размещению мин у границ с Россией и Белоруссией

Польша планирует потратить $2,54 млрд на подготовку восточной границы к отражению нападения противника. Военные займутся фортификацией и созданием надежной системы мониторинга. Огневые позиции оборудуют на отдалении до 100 км
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Польша займется укреплением границы с Россией и Белоруссией в рамках четырехлетнего проекта «Восточный щит», его представил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает RMF.

Он назвал план «крупнейшим проектом по укреплению восточной границы Польши и восточного фланга НАТО с 1945 года», который будет создан совместно со странами Балтии и поможет замедлить продвижение войск противника, облегчить перемещение собственной армии и защитить мирное население. Огневые позиции и логистические узлы будут растянуты на 100 км от границы.

В рамках проекта будут возведены фортификационные укрепления, различные типы заграждений, «а также самые современные системы мониторинга воздушного пространства по каждому параметру, на любой высоте». Военные также подготовят местность для создания минных полей. Сами мины расставят «только тогда, когда мы будем уверены в неизбежности войны», подчеркнул начальник Главного штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула.

Стоимость проекта — 10 млрд злотых ($2,54 млрд). Средства на них планируется получить не только из национального бюджета, но и из европейских фондов помощи.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

Ранее в мае Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Польша договорились сформировать новую инфраструктуру с использованием дронов для охраны границ. Новый проект позволит создать «армию дронов», пояснила литовский министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Это совершенно новая вещь — дроновая граница от Норвегии до Польши», — указала она.

Зимой Times писала о планах балтийских стран построить более 1 тыс. бетонных бункеров на границах с Россией и Белоруссией для создания «балтийской линии обороны», в которую также войдут противотанковые мины, рвы, колючая проволока и «зубы дракона» — пирамидальные противотанковые надолбы из бетона или железобетона.

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Польша Белоруссия граница мины
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