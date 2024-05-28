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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве заявили, что решения об отправке французских инструкторов еще нет

Минобороны Украины: решение об отправке французских инструкторов пока не принято
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев продолжает обсуждать с Францией и другими странами возможность отправки на Украину военных инструкторов, решение пока не принято, заявили в Минобороны
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Решение об отправке на Украину военных инструкторов из Франции и других стран пока не принято, следует из сообщения в телеграм-канале украинского Минобороны.

В ведомстве отметили, что Украина выразила заинтересованность в перспективе приема в стране иностранных инструкторов в феврале 2024 года. «На сегодняшний день у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу», — указали там.

В Минобороны добавили, что вместе с Генштабом работают над необходимыми документами, «чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение».

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Фото:Aurelien Meunier / Getty Images

27 мая Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что после встречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню и главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым подписал документы, «которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом». В Минобороны Франции после этого уточнили, что отправка инструкторов еще обсуждается.

Обсуждение возможности отправки на Украину западных войск идет с февраля, когда тему затронул президент Франции Эмманюэль Макрон. В начале мая он назвал для этого два условия: прорыв фронта и соответствующий запрос Киева. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что поддержит инициативу отправить в страну военных, которые могли бы тренировать бойцов ВСУ и помогать с ремонтом техники, если такие предложения поступят.

Некоторые союзники Франции по НАТО, например, Германия, США и Италия, исключали отправку войск на Украину, генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что Киев должен сам обеспечить себя солдатами.

В Кремле допускали возможность прямого конфликта между НАТО и Россией в случае появления на Украине западного контингента. «Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В МИД России предупредили, что ответные меры «будут лежать далеко не только в политической плоскости».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны Украины военные инструкторы Франция Александр Сырский ВСУ
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